До 30 души са ранени при сблъсъци между полиция и протестиращи в Тирана по време на антиправителствена демонстрация, състояла се в Деня на независимостта на Албания. По данни на здравното министерство, цитирани от Асошиейтед прес, сред пострадалите има полицаи и журналисти.

По-ранните данни сочеха 19 приети в болници – шестима полицаи, четирима представители на медиите и девет протестиращи. Седемнадесет от тях са били настанени в Университетската травматологична болница, а двама – в Университетския болничен център „Майка Тереза“. Всички пациенти в травматологичната болница са били в стабилно състояние.

Сблъсъците започнаха, след като хиляди демонстранти се събраха в центъра на Тирана с искане за оставката на премиера Еди Рама. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, а протестиращи хвърляха камъни, коктейли „Молотов“ и дървени пръти към полицейските части и правителствени сгради. Според Асошиейтед прес демонстрацията първоначално е започнала мирно, но групи маскирани участници са се отделили от шествието и са започнали да чупят прозорци.

Протестът съвпадна с националния празник

На 28 ноември Албания отбелязва 114 години от обявяването на независимостта си – ден, който обичайно е посветен на празненства и е официален почивен ден. Тази година обаче в столицата се събраха жители от различни части на страната и албанци, живеещи в чужбина.

„Стига толкова – корупцията, бедността, емиграцията“, заяви протестиращата Ералда Базе пред Ройтерс. Демонстрантите настояват за политическа промяна, по-добри условия за живот и по-голяма отчетност на управляващите.

Недоволството продължава от пролетта

Протестното движение започна в края на май заради планове за мащабен луксозен туристически проект по южното крайбрежие на страната. Проектът е свързван с инвестиционна компания, основана от Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.

През септември към протестите се присъединиха студенти, които поставиха акцент върху състоянието на образованието и липсата на перспективи за младите хора. По-късно исканията се разшириха и включиха оставката на Рама. Правителството отрича обвиненията в корупция и заявява, че е готово на диалог. Властите въведоха и мерки като по-евтино гориво и допълнителна финансова помощ за бедни семейства.

Европейският съюз призова за разследване на твърденията за прекомерна полицейска сила и за намаляване на напрежението между протестиращите и властите. Междувременно полицията засили проверките по основните пътища към Тирана заради очакваното участие на демонстранти от страната и чужбина.

Източници: apnews.com, streetinsider.com, aljazeera.com