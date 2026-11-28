Хиляди души излязоха на протест в Тирана с искане за оставката на албанския премиер Еди Рама. Демонстрацията, която първоначално е преминала мирно, прерасна в сблъсъци между полицията и отделили се от шествието групи участници.

Маскирани демонстранти са започнали да чупят прозорци на сгради на министерства по маршрута на протеста. Част от тях са хвърляли коктейли „Молотов“, камъни и са използвали дървени пръти срещу улични камери и държавни сгради. Полицията е отговорила със сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне протестиращите.

В Тирана са пристигнали граждани от различни части на Албания, както и албанци, живеещи в чужбина. Протестът се проведе в деня на 114-ата годишнина от обявяването на независимостта на страната, който традиционно е съпроводен с национални тържества и е официален почивен ден.

Протестите започнаха с недоволство срещу голям курортен проект

„Дошъл съм специално за протеста. Страдаме твърде дълго и сме се разпръснали из Европа и по света, сякаш сме граждани без държава“, заявява 33-годишният Ариан Леши, който е пътувал от Великобритания.

Сегашната акция е част от поредица протести, започнали в края на май. Първоначалното недоволство е насочено срещу планирано изграждане на луксозен туристически комплекс по южното крайбрежие на Албания, свързано с инвестиционна компания, основана от Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.

По-късно движението се разширява и включва студентски искания за по-добро образование, по-достъпно обучение и повече възможности за трудова реализация. Към тях се добавят обвинения в корупция и настояване за оставката на Рама. През октомври протестите в Тирана вече са довели до счупени витрини, нападения срещу обществени сгради и сблъсъци с полицията.

Рама: Очакванията растат по-бързо от реалността

Еди Рама управлява Албания от 2013 г., а през 2025 г. спечели четвърти пореден мандат. На фона на продължаващите демонстрации премиерът определя общественото недоволство като „революция на растящите очаквания“.

„Хората често стават по-недоволни не когато животът се влошава, а когато се подобрява, защото очакванията им растат по-бързо от реалността“, казва Рама.

Протестиращите обаче настояват, че проблемите са конкретни: високи разходи за университетско образование, недостатъчни възможности за работа, недоволство от управлението и съмнения за корупция в близкото обкръжение на премиера. Към момента няма данни Рама да е подал оставка.

Източници: the-independent.com, investing.com