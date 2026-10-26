Йордания арестува трима за нападението в църква в Карак

Йорданските сили за сигурност са задържали трима заподозрени за нападението срещу гръцката православна църква „Свети Георги“ в село Хмуд, област Карак. Те са били открити в изоставена къща при операция в ранните часове на понеделник, съобщи йорданската Дирекция за обществена сигурност.

Според властите тримата са отказали да се предадат и са открили огън по силите за сигурност. При последвалата престрелка и тримата са били ранени и задържани. Няма данни за пострадали служители при операцията.

Нападението беше извършено на 23 октомври по време на погребална служба в църквата „Свети Георги“. По последни данни, цитирани от Ройтерс, са загинали девет души, а 40 са били ранени. Първоначално йорданските власти съобщиха за седем жертви, но броят им се увеличи в следващите дни.

Йорданските власти определиха стрелбата като терористичен акт. До момента не е съобщено тримата заподозрени да са свързани с конкретна терористична организация, нито е поета отговорност за нападението.

„Тероризмът няма място сред нас“, заяви министърът на правителствените комуникации и говорител на правителството Мохамад Момани след арестите. Той добави, че страната ще действа твърдо срещу всеки, който заплашва сигурността на Йордания и живота на гражданите.

След атаката правителството обяви тридневен национален траур. Нападението предизвика осъждане от религиозни лидери и институции, които подчертаха необходимостта от запазване на религиозното съжителство в страната.

Задържаните са заподозрени, а окончателната им вина и мотивите за нападението трябва да бъдат установени в рамките на последващото разследване и съдебното производство.

Източници: apnews.com, internazionale.it, en.royanews.tv