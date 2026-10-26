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Папа Лъв XIV променя ритъма на Ватикана след операцията

Папа Лъв XIV променя ритъма на Ватикана след операцията

26 Октомври, 2026 15:27 456 1

  • папа лъв xiv-
  • ватикана-
  • белодробен аденокарцином-
  • болница джемели-
  • асизи

След отстраняването на белодробен аденокарцином лекарите не препоръчват допълнително лечение. Папата възобновява ангажиментите си постепенно и отменя пътуването до Асизи

Папа Лъв XIV променя ритъма на Ватикана след операцията - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV започна постепенно да възстановява работния си ритъм след операцията за отстраняване на туморно образувание от белия дроб, но първите му дни извън болницата показаха, че графикът му ще бъде съобразен с възстановяването. Папата беше изписан от болница „Джемели“ на 17 октомври, четири дни след хирургичната интервенция.

По време на операцията на 13 октомври лекарите отстраниха долния дял на десния му бял дроб. Последвалите хистопатологични и молекулярни изследвания потвърдиха, че образуванието е белодробен аденокарцином. Според медицинския екип заболяването е било локализирано и не е необходимо допълнително онкологично лечение.

„Окончателните резултати от хистопатологичните и молекулярните изследвания на тъканта, отстранена по време на операцията, потвърдиха, че туморът е белодробен аденокарцином и че болестта е локализирана. Онкологична оценка потвърди, че не е нужно никакво последващо лечение“, заявиха личният лекар на папата д-р Луиджи Карбоне и хирургът професор Стефано Маргаритора.

Първи публични прояви след изписването

Още на 18 октомври Лъв XIV произнесе неделната молитва и благодари на Бог, на лекарите и на хората, които са се молили за него. На 21 октомври той участва в общата аудиенция и обиколи площад „Свети Петър“ с папамобила. Събралото се множество го посрещна с аплодисменти.

Тогава папата заяви, че ще поднови поетапно работната си програма. Медицинският екип обаче препоръча да бъде отменено планираното му посещение в Асизи, тъй като пътуването с хеликоптер е било преценено като прекалено скоро след операцията. Според лекарите възстановяването му протича много добре, но решението е взето като предпазна мярка.

Отмененото посещение в Асизи

На 27 октомври папата трябваше да участва в последния ден от тридневната международна среща „Невъоръжен и разоръжаващ мир“, организирана от католическата общност „Сант’Еджидио“. Форумът е посветен на 40-ата годишнина от Световния ден на молитва за мир, обявен от папа Йоан Павел II.

Вместо да присъства лично, Лъв XIV изпрати послание до делегатите. В него той изрази близостта и подкрепата си към организаторите, представителите на различните християнски вероизповедания, другите религии и гостите на срещата.

В неделната си молитва папата припомни форума и изрази надежда, че срещата в Асизи ще допринесе за решения, основани на диалог и мир. Той заяви, че войните не само посяват смърт и разрушения, но водят и до обедняване и вредят на света.

Така Лъв XIV запазва основните си публични послания за мира и международните конфликти, но съобразява начина, по който ги отправя, с възстановяването си. Вместо пътуване папата избра писмено послание, а присъствието му във Ватикана се възстановява постепенно.

Източници: bta.bg, apnews.com, ansa.it


Италия
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