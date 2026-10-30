Папата: ИИ не трябва да решава за оръжия и граници

Папа Лъв XIV призова решенията, свързани с оръжията и границите, да не се делегират на изкуствения интелект. „Никога не делегирайте решения, свързани с оръжията и границите, на изкуствения интелект“, заяви папата, цитиран от агенция АНСА.

Според Лъв XIV някои решения никога не трябва да бъдат прехвърляни на автоматизирани системи. Той посочи като риск случаите, при които човек е включен в списък с цели или в база данни за граничен контрол и в резултат на това бъде сведен до „единица данни“.

Човешки контрол при употребата на сила

По думите на папата решенията, които засягат човешкия живот, свободата и употребата на сила, трябва винаги да подлежат на ефективен, информиран и отговорен човешки контрол.

Това означава крайната преценка при действия с потенциални последици за живота и сигурността да не бъде оставяна на алгоритъм или автономна система. Лъв XIV свърза позицията си с необходимостта изкуственият интелект да бъде лишен от оръжие.

Призив за забрана на автономните оръжия

Папата призова държавите, които ще се срещнат в Женева през ноември, да предприемат конкретни стъпки към забрана на смъртоносните автономни оръжия. В центъра на предстоящите разговори е въпросът докъде може да стигне автоматизацията при избора на цели и при употребата на сила.

Лъв XIV настоява подобни решения да останат свързани с човешка отговорност, а не да се превръщат в резултат от обработка на данни без пряка и отговорна човешка преценка.

Източници: news.bg