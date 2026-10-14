Благоприятна прогноза за папа Лъв XIV след операцията

Папа Лъв XIV има добри шансове за възстановяване след операцията за отстраняване на злокачествен тумор от десния бял дроб. Интервенцията е извършена във вторник в университетската болница „Агостино Джемели“ в Рим, а хирурзите са отстранили долния дял на белия дроб заедно с образуванието.

Интраоперативното хистологично изследване е потвърдило, че туморът е белодробен аденокарцином - най-разпространеният хистологичен тип рак на белия дроб. Ватиканът съобщава, че операцията е преминала успешно и без усложнения. Папата се е събудил нормално от анестезията и след кратко наблюдение е бил върнат в болничната си стая.

„Фактът, че при папа Лъв е открит локализиран аденокарцином в ранен стадий, е в негова полза, особено след хирургичното му отстраняване“, заяви д-р Хуанита Мора, национален медицински говорител на Американската белодробна асоциация, пред Си Ен Ен. Тя уточни, че това не е индивидуална медицинска прогноза, тъй като окончателният стадий на заболяването все още не е определен.

Предстоят изследвания на тъканта и лимфните възли

Лъв XIV съобщи пред вярващи в неделя, че образуванието е било открито в „много ранен стадий“. При белодробен карцином, който е локализиран, отстраняването на засегнатия дял - лобектомия - е стандартен хирургичен подход. След операцията останалата белодробна тъкан постепенно поема част от загубената дихателна функция.

Следващият етап е окончателното определяне на стадия. За целта ще бъдат изследвани отстранената белодробна тъкан и регионалните лимфни възли, за да се установи дали злокачествени клетки са се разпространили извън първичното образувание. Предвидени са и молекулярно-генетични изследвания за туморни биомаркери.

Резултатите ще покажат дали е необходимо допълнително лечение, включително химиотерапия, имунотерапия или таргетна терапия. Според д-р Мора при определени случаи на рано открит и напълно отстранен белодробен аденокарцином преживяемостта може да достигне между 80 и 98 процента, но този диапазон не може да се приема като прогноза за конкретен пациент.

Възстановяването може да продължи по-дълго

Лекарката посочва, че възстановяването може да отнеме повече време, докато дихателната система се приспособи към загубата на един белодробен дял. В полза на 71-годишния папа е доброто му общо физическо състояние. Лъв XIV не пуши, играе тенис и поддържа активен начин на живот.

Скоростта на възстановяването и резултатите от предстоящите изследвания ще имат значение и за планираното посещение на папата в Латинска Америка през следващия месец.

Източници: news.bg, vaticannews.va, apnews.com