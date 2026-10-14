Благоприятна прогноза за папа Лъв XIV след операцията

Папа Лъв XIV има добри шансове за възстановяване след операцията за отстраняване на злокачествен тумор от десния бял дроб. Интервенцията е извършена във вторник в университетската болница „Агостино Джемели“ в Рим, а хирурзите са отстранили долния дял на белия дроб заедно с образуванието.
Интраоперативното хистологично изследване е потвърдило, че туморът е белодробен аденокарцином - най-разпространеният хистологичен тип рак на белия дроб. Ватиканът съобщава, че операцията е преминала успешно и без усложнения. Папата се е събудил нормално от анестезията и след кратко наблюдение е бил върнат в болничната си стая.
„Фактът, че при папа Лъв е открит локализиран аденокарцином в ранен стадий, е в негова полза, особено след хирургичното му отстраняване“, заяви д-р Хуанита Мора, национален медицински говорител на Американската белодробна асоциация, пред Си Ен Ен. Тя уточни, че това не е индивидуална медицинска прогноза, тъй като окончателният стадий на заболяването все още не е определен.
Предстоят изследвания на тъканта и лимфните възли
Лъв XIV съобщи пред вярващи в неделя, че образуванието е било открито в „много ранен стадий“. При белодробен карцином, който е локализиран, отстраняването на засегнатия дял - лобектомия - е стандартен хирургичен подход. След операцията останалата белодробна тъкан постепенно поема част от загубената дихателна функция.
Следващият етап е окончателното определяне на стадия. За целта ще бъдат изследвани отстранената белодробна тъкан и регионалните лимфни възли, за да се установи дали злокачествени клетки са се разпространили извън първичното образувание. Предвидени са и молекулярно-генетични изследвания за туморни биомаркери.
Резултатите ще покажат дали е необходимо допълнително лечение, включително химиотерапия, имунотерапия или таргетна терапия. Според д-р Мора при определени случаи на рано открит и напълно отстранен белодробен аденокарцином преживяемостта може да достигне между 80 и 98 процента, но този диапазон не може да се приема като прогноза за конкретен пациент.
Възстановяването може да продължи по-дълго
Лекарката посочва, че възстановяването може да отнеме повече време, докато дихателната система се приспособи към загубата на един белодробен дял. В полза на 71-годишния папа е доброто му общо физическо състояние. Лъв XIV не пуши, играе тенис и поддържа активен начин на живот.
Скоростта на възстановяването и резултатите от предстоящите изследвания ще имат значение и за планираното посещение на папата в Латинска Америка през следващия месец.
Източници: news.bg, vaticannews.va, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Папата ли?
И се моли за гладните деца по света.
08:45 14.10.2026
2 да попитам
Коментиран от #3
08:54 14.10.2026
3 Помогни си сам,
До коментар #2 от "да попитам":за да ти помогне и Господ!
09:04 14.10.2026
4 Олга
Коментиран от #8
09:05 14.10.2026
5 Гошо
Коментиран от #6, #7
09:06 14.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тия "рептилии", нещо...
09:21 14.10.2026
10 Вартоломей, веселенски патриарх от 1991
09:26 14.10.2026
11 Оногондурите
09:30 14.10.2026