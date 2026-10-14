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Благоприятна прогноза за папа Лъв XIV след операцията

Благоприятна прогноза за папа Лъв XIV след операцията

14 Октомври, 2026 08:44 828 11

  • папа лъв xiv-
  • белодробен аденокарцином-
  • рак на белия дроб-
  • ватикан-
  • операция

Папата е с белодробен аденокарцином, открит в ранен стадий, предстоят изследвания, които ще покажат дали ще е необходимо допълнително лечение

Благоприятна прогноза за папа Лъв XIV след операцията - 1
Снимка: БГНЕС
CNN CNN

Папа Лъв XIV има добри шансове за възстановяване след операцията за отстраняване на злокачествен тумор от десния бял дроб. Интервенцията е извършена във вторник в университетската болница „Агостино Джемели“ в Рим, а хирурзите са отстранили долния дял на белия дроб заедно с образуванието.

Интраоперативното хистологично изследване е потвърдило, че туморът е белодробен аденокарцином - най-разпространеният хистологичен тип рак на белия дроб. Ватиканът съобщава, че операцията е преминала успешно и без усложнения. Папата се е събудил нормално от анестезията и след кратко наблюдение е бил върнат в болничната си стая.

„Фактът, че при папа Лъв е открит локализиран аденокарцином в ранен стадий, е в негова полза, особено след хирургичното му отстраняване“, заяви д-р Хуанита Мора, национален медицински говорител на Американската белодробна асоциация, пред Си Ен Ен. Тя уточни, че това не е индивидуална медицинска прогноза, тъй като окончателният стадий на заболяването все още не е определен.

Предстоят изследвания на тъканта и лимфните възли

Лъв XIV съобщи пред вярващи в неделя, че образуванието е било открито в „много ранен стадий“. При белодробен карцином, който е локализиран, отстраняването на засегнатия дял - лобектомия - е стандартен хирургичен подход. След операцията останалата белодробна тъкан постепенно поема част от загубената дихателна функция.

Следващият етап е окончателното определяне на стадия. За целта ще бъдат изследвани отстранената белодробна тъкан и регионалните лимфни възли, за да се установи дали злокачествени клетки са се разпространили извън първичното образувание. Предвидени са и молекулярно-генетични изследвания за туморни биомаркери.

Резултатите ще покажат дали е необходимо допълнително лечение, включително химиотерапия, имунотерапия или таргетна терапия. Според д-р Мора при определени случаи на рано открит и напълно отстранен белодробен аденокарцином преживяемостта може да достигне между 80 и 98 процента, но този диапазон не може да се приема като прогноза за конкретен пациент.

Възстановяването може да продължи по-дълго

Лекарката посочва, че възстановяването може да отнеме повече време, докато дихателната система се приспособи към загубата на един белодробен дял. В полза на 71-годишния папа е доброто му общо физическо състояние. Лъв XIV не пуши, играе тенис и поддържа активен начин на живот.

Скоростта на възстановяването и резултатите от предстоящите изследвания ще имат значение и за планираното посещение на папата в Латинска Америка през следващия месец.

Източници: news.bg, vaticannews.va, apnews.com


Ватикан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Папата ли?

    4 4 Отговор
    Тоя седи на златен трон/буквално/
    И се моли за гладните деца по света.

    08:45 14.10.2026

  • 2 да попитам

    4 4 Отговор
    Защо разчита на лекарите, а не на господаря си, на когото всеки ден се моли?

    Коментиран от #3

    08:54 14.10.2026

  • 3 Помогни си сам,

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "да попитам":

    за да ти помогне и Господ!

    09:04 14.10.2026

  • 4 Олга

    5 3 Отговор
    Пожелаваме бързо възстановяване на Негово Светейшество!

    Коментиран от #8

    09:05 14.10.2026

  • 5 Гошо

    0 2 Отговор
    Вие да не би да сте мисли че ще умре на операционната маса Има време до карциномният разпад Сега химиотерапия му предстой

    Коментиран от #6, #7

    09:06 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тия "рептилии", нещо...

    2 0 Отговор
    ....не даянят много?! То рак ги хваща, то нещо друго....хафиф им нещо семката рептилската 😃

    09:21 14.10.2026

  • 10 Вартоломей, веселенски патриарх от 1991

    3 1 Отговор
    Бре, да не вземе и той да цръкне, ко ша праим, пак дим ще палим.

    09:26 14.10.2026

  • 11 Оногондурите

    1 0 Отговор
    са много тъпо, но за сметка на това много завистливо племе.

    09:30 14.10.2026