Канада и ЕС задълбочават партньорството си на среща в Монреал

Канадският премиер Марк Карни е домакин на 21-вата среща на върха между Канада и Европейския съюз, която се провежда на 29 и 30 октомври в Монреал. В разговорите участват председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

Основните теми са търговията, отбраната, критичните суровини, технологиите, научните изследвания и образованието. Очаква се срещата да постави началото на инициатива, наречена „Алианс за бъдещето“, която да даде рамка за по-тясно сътрудничество между Канада и ЕС.

Идеята за „асоцииран член“ среща съпротива

Фон дер Лайен предложи Канада да стане първият „асоцииран член“ на Европейския съюз. Идеята предвижда отношения, по-близки от досегашните споразумения с държави извън Европа, но без пълноправно членство.

Предложението обаче среща съпротива сред някои държави членки. Според специалния съветник в Европейския съвет за външна политика Ананд Сундар Франция и Германия са сред страните, които не подкрепят това наименование. По данни на Европейската комисия терминът вече е отпаднал от проекта за съвместна декларация за срещата, но обсъжданията за нов модел на партньорство продължават.

При пристигането си в Монреал Фон дер Лайен отново използва израза „асоцииран член на ЕС“. Европейската комисия определи идеята като възможност за „най-близкото възможно партньорство“ с държава извън Европа.

Карни: Важен е резултатът за канадците

Канадският премиер изключи присъединяването на страната към ЕС като пълноправен член. Той заяви, че Канада няма да поема бюджетните задължения на държава членка, макар да може да участва във финансирането на конкретни европейски програми. Всяко разширено споразумение ще трябва да бъде одобрено от канадския парламент.

„Конкретните имена или терминологията нямат значение. Важното е каква промяна ще донесе то в живота на канадците“, заяви Марк Карни.

По думите му възможното партньорство трябва да създаде повече възможности за младите хора да учат, работят и пътуват, да отвори нови пазари за канадските компании и да разшири перспективите пред изследователите.

Нова посока на фона на напрежението със САЩ

Срещата се провежда в момент, когато правителството на Карни търси начини да намали зависимостта на Канада от Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп определи предложеното партньорство с ЕС като възможен „враждебен акт“ и предупреди, че Вашингтон може да наложи мита на Европа, ако го приеме като недружелюбна стъпка.

Канадски правителствен представител заяви, че сближаването с Европа не е насочено срещу Съединените щати, а се основава на отдавна съществуващи общи интереси.

Бизнес форумът е в началото на програмата, а официалните разговори между лидерите са насрочени за 30 октомври. Канада и ЕС се надяват през следващата година да договорят конкретната структура на партньорството и да подготвят споразумение за одобрение през 2027 г.

Източници: bta.bg, apnews.com