Лагард напуска ЕЦБ: как ще бъде избран наследникът ѝ

Предсрочното оттегляне на Кристин Лагард от президентския пост в Европейската централна банка на 7 февруари 2027 г. задейства процедура за избор на неин наследник. Мандатът ѝ трябваше да приключи в края на октомври 2027 г.

Първите разговори ще се водят между държавите от еврозоната, които могат да предлагат кандидати. Имената се обсъждат от финансовите министри в Еврогрупата, а след постигане на съгласие Съветът на ЕС отправя официална препоръка към Европейския съвет.

Как се избира президентът на ЕЦБ

Европейският парламент и Управителният съвет на ЕЦБ трябва да бъдат консултирани. Техните становища обаче не представляват право на вето. Окончателното решение се взема от лидерите на 21-те държави от еврозоната.

За назначаването са нужни най-малко 16 гласа, като подкрепилите държави трябва да представляват поне 65 процента от населението на валутния съюз. Кандидатът трябва да бъде личност с признат авторитет и професионален опит във валутните или банковите въпроси.

Финансовите министри от Еврогрупата ще обсъдят въпроса на заседание в Брюксел на 9 ноември. Сред споменаваните имена са бившият управител на испанската централна банка Пабло Ернандес де Кос, който сега ръководи Банката за международни разплащания, бившият управител на нидерландската централна банка Клаас Кнот и президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел.

Дуйзенберг оставя единствения досегашен прецедент

Уставът на ЕЦБ урежда условията за принудително освобождаване на член на Изпълнителния съвет, но не съдържа изрична процедура за доброволно предсрочно напускане. Не е предвиден и автоматичен механизъм за назначаване на временно изпълняващ длъжността президент или за прехвърляне на всички президентски правомощия към вицепрезидента.

Единственият предишен президент на ЕЦБ, който напуска преди изтичането на мандата си, е Вим Дуйзенберг. Той поема поста през юни 1998 г. и се оттегля през 2003 г. При назначаването му е постигната политическа договореност мястото по-късно да бъде поето от французина Жан-Клод Трише.

През февруари 2002 г. Дуйзенберг уведомява европейските институции, че възнамерява да се пенсионира през юли 2003 г. През януари 2003 г. изпраща и писмо с искане да започне процедурата за избор на негов наследник, определяйки го като „чиста формалност“.

Предаването на поста обаче се забавя, докато Трише е подсъдим по дело, свързано с банковия скандал около „Креди Лионе“. Дуйзенберг остава още няколко месеца, за да осигури „плавен преход“. След оправдателната присъда Трише поема ръководството на ЕЦБ през ноември 2003 г.

Изборът ще съвпадне с други промени

Смяната на Лагард може да бъде обсъждана заедно с други позиции в ръководството на ЕЦБ. Мандатът на главния икономист Филип Лейн изтича през май 2027 г., а Изабел Шнабел се очаква да напусне предсрочно в началото на същата година, за да премине в Международния валутен фонд.

Процедурата вероятно ще продължи няколко месеца. При назначаването на Лагард през 2019 г. от номинирането до окончателното потвърждаване на кандидатурата ѝ са изминали повече от три месеца.

Източници: bta.bg, apnews.com