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Лагард напуска ЕЦБ: как ще бъде избран наследникът ѝ

Лагард напуска ЕЦБ: как ще бъде избран наследникът ѝ

29 Октомври, 2026 18:33 537 12

  • ецб-
  • кристин лагард-
  • вим дуйзенберг-
  • еврозона-
  • европейски съюз

Кристин Лагард ще се оттегли на 7 февруари 2027 г., а лидерите на 21-те държави от еврозоната ще изберат новия президент, предишният подобен случай е оттеглянето на Вим Дуйзенберг през 2003 г.

Лагард напуска ЕЦБ: как ще бъде избран наследникът ѝ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Предсрочното оттегляне на Кристин Лагард от президентския пост в Европейската централна банка на 7 февруари 2027 г. задейства процедура за избор на неин наследник. Мандатът ѝ трябваше да приключи в края на октомври 2027 г.

Първите разговори ще се водят между държавите от еврозоната, които могат да предлагат кандидати. Имената се обсъждат от финансовите министри в Еврогрупата, а след постигане на съгласие Съветът на ЕС отправя официална препоръка към Европейския съвет.

Как се избира президентът на ЕЦБ

Европейският парламент и Управителният съвет на ЕЦБ трябва да бъдат консултирани. Техните становища обаче не представляват право на вето. Окончателното решение се взема от лидерите на 21-те държави от еврозоната.

За назначаването са нужни най-малко 16 гласа, като подкрепилите държави трябва да представляват поне 65 процента от населението на валутния съюз. Кандидатът трябва да бъде личност с признат авторитет и професионален опит във валутните или банковите въпроси.

Финансовите министри от Еврогрупата ще обсъдят въпроса на заседание в Брюксел на 9 ноември. Сред споменаваните имена са бившият управител на испанската централна банка Пабло Ернандес де Кос, който сега ръководи Банката за международни разплащания, бившият управител на нидерландската централна банка Клаас Кнот и президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел.

Дуйзенберг оставя единствения досегашен прецедент

Уставът на ЕЦБ урежда условията за принудително освобождаване на член на Изпълнителния съвет, но не съдържа изрична процедура за доброволно предсрочно напускане. Не е предвиден и автоматичен механизъм за назначаване на временно изпълняващ длъжността президент или за прехвърляне на всички президентски правомощия към вицепрезидента.

Единственият предишен президент на ЕЦБ, който напуска преди изтичането на мандата си, е Вим Дуйзенберг. Той поема поста през юни 1998 г. и се оттегля през 2003 г. При назначаването му е постигната политическа договореност мястото по-късно да бъде поето от французина Жан-Клод Трише.

През февруари 2002 г. Дуйзенберг уведомява европейските институции, че възнамерява да се пенсионира през юли 2003 г. През януари 2003 г. изпраща и писмо с искане да започне процедурата за избор на негов наследник, определяйки го като „чиста формалност“.

Предаването на поста обаче се забавя, докато Трише е подсъдим по дело, свързано с банковия скандал около „Креди Лионе“. Дуйзенберг остава още няколко месеца, за да осигури „плавен преход“. След оправдателната присъда Трише поема ръководството на ЕЦБ през ноември 2003 г.

Изборът ще съвпадне с други промени

Смяната на Лагард може да бъде обсъждана заедно с други позиции в ръководството на ЕЦБ. Мандатът на главния икономист Филип Лейн изтича през май 2027 г., а Изабел Шнабел се очаква да напусне предсрочно в началото на същата година, за да премине в Международния валутен фонд.

Процедурата вероятно ще продължи няколко месеца. При назначаването на Лагард през 2019 г. от номинирането до окончателното потвърждаване на кандидатурата ѝ са изминали повече от три месеца.

Източници: bta.bg, apnews.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ето видяхте ли

    7 0 Отговор
    тук Гюров щеше да е идеален

    18:36 29.10.2026

  • 2 Сатана Z

    1 5 Отговор
    Говори се,че мосю Макрон ще избере наследника и в ЕЦБ,а Лагард става шеф на икономическия форум в Давос.

    Коментиран от #4

    18:36 29.10.2026

  • 3 Кеф Бет

    5 0 Отговор
    На търг с тайно наддаване.

    18:38 29.10.2026

  • 4 Баце

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Клаус Шап да не се е гътнал?

    Коментиран от #7, #10

    18:38 29.10.2026

  • 5 Мхм

    6 1 Отговор
    Наследник на Лагард? Може би Теменужка?

    18:40 29.10.2026

  • 6 Плъховете напускат Титаник

    11 0 Отговор
    Кой ще връща заемите и парите на данъкоплатците не ги интересува. Нито съдбата на еврото.

    18:40 29.10.2026

  • 7 Той се имъкна по терлици

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Баце":

    преди тя да се усети.

    18:44 29.10.2026

  • 8 Какво става

    8 0 Отговор
    Никой не казва защо Лагард напуска. Ройтерса. ФТ,ББС и др. т.н. дрмократични медии що не питат? Ес защо не коментира? Нашите медии и те мълчат? Ако беше нещо за Китай не можеш им затвори устата, ама тук всички мълчат. Значи причината е много сериозна, нрудобна и се крие от европейската общественост.

    Коментиран от #12

    18:45 29.10.2026

  • 9 Потъва кораба ЕС и МВФ!

    8 0 Отговор
    Плъховете първи бягат от потъващия кораб!

    18:47 29.10.2026

  • 10 Сатана Z

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Баце":

    Явно ще е аместник на Пртроханеца Швааб

    18:57 29.10.2026

  • 11 Предлагам

    0 2 Отговор
    ЕЦБ трябва да се поеме от българско лице. И най-подходящ за това намирам Радев от БНБ.

    18:59 29.10.2026

  • 12 Аз ще ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Какво става":

    Вим Дуйзенберг напусна доброволно поста на 68 години.
    Кристин Лагард напуска доброволно поста на 70 години.
    Възрастта е сериозна причина човек да се оттегли от тежка и отговорна работа, не мислиш ли?

    19:17 29.10.2026

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