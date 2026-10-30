ЕС и Канада започват „съюз за бъдещето“

Европейският съюз и Канада започват изграждането на „съюз за бъдещето“ в отговор на нарастващото геополитическо напрежение и променящите се отношения със Съединените щати. Новото партньорство беше обявено в края на двудневната среща на върха в Монреал, в която участваха канадският премиер Марк Карни, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Двете страни представиха инициативи, насочени към намаляване на зависимостта от големи външни сили като САЩ и Китай в стратегически сектори. Сред тях са изкуственият интелект и критичните суровини, които имат ключово значение за технологичната индустрия, енергетиката и отбраната.
Партньорството ще обхване сигурността и икономиката
Според обявените планове новата рамка ще включва сигурност и отбрана, икономически растеж и създаване на работни места, устойчиво развитие и по-тесни контакти между гражданите на Канада и държавите от ЕС.
„Връзката между Европейския съюз и Канада ще бъде най-тясната, най-дълбоката и най-уникалната от всички подобни партньорства“, заяви Антонио Коща по време на срещата на върха.
Канадският премиер Марк Карни от месеци настоява за по-близко сътрудничество с Европа в областта на отбраната, енергетиката, технологиите и икономическата сигурност. Срещата в Монреал е поредната стъпка към оформянето на по-широка политическа и икономическа връзка между Канада и ЕС.
Разминаване около „асоциираното членство“
Паралелно с общата подкрепа за задълбочаване на отношенията остава различие в терминологията, с която трябва да бъде описано бъдещото партньорство.
Урсула фон дер Лайен заяви, че Канада може да стане първата „асоциирана членка“ на Европейския съюз. Тя уточни, че става дума за асоцииране без присъединяване към ЕС. По думите ѝ този модел би включвал по-тясна координация на политическите мерки и административните структури, както и възможност за обмен между парламентите и съдебните институции.
Германският канцлер Фридрих Мерц обаче отново не използва термина „асоциирано членство“. В публикация той написа: „Днес ние - Европейският съюз и Канада - поставяме началото на нова глава в нашите отношения“.
Така двете страни потвърдиха посоката към по-дълбоко сътрудничество, но окончателният модел на отношенията и конкретните му институционални механизми предстои да бъдат доуточнени.
Източници: news.bg, apnews.com, lemonde.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
21:44 30.10.2026
2 Пепа ямата
21:47 30.10.2026
3 Запада загина мож би почти сигурно скоро
21:48 30.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Опанкиии
21:51 30.10.2026
6 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #11
22:00 30.10.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #10, #12, #16, #17, #18, #19, #20, #22
22:00 30.10.2026
8 Атина Палада
22:01 30.10.2026
9 Костадин Костадинов
22:03 30.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ъъъ
До коментар #6 от "Много Известен Съветски Актьор":"Огромна страна с огромни ресурси, които ще направят съюза много по-малко зависим от САЩ."
То хубу....Ма дълговете на ЕС са достигнали $95 трилиона....Според последния доклад на Института за международни финанси , европейската планина от дългове вече представлява една четвърт от световния дълг, което поражда силни опасения относно последиците, които заплашват да повлекат отново най-уязвимите икономики....Въз основа на оценки на IIF, 32-те европейски държави са отговорни за 25% от общия дълг в света, като Франция ($15,5 трилиона) и Обединеното кралство ($14,7 трилиона) отчитат най-големия размер на дълга в региона. Следват Германия ($13,5 трилиона и Италия ($7,2 трилиона)..... Та не знам Канада дали ще иска да се забърква с на практика фалирал съюз...🤔
Коментиран от #13, #14
22:14 30.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Много Известен Съветски Актьор
До коментар #11 от "Ъъъ":"Икономистите" много се впечатлявате от дълговете на страните. Румъния по времето на Чаушеску на практика нямаше външен дълг и въпреки това беше една бедна изостанала страна в която хората нямаха какво да ядат. Има други, далеч по-важни показатели от външният дълг и вътрешният дефицит, които определят дали една икономика е силна или слаба.
Коментиран от #21
22:20 30.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Урсулите взеха Африка,
22:27 30.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 123
До коментар #13 от "Много Известен Съветски Актьор":Затова беше убит Чаушеско.Защото не взе заем от Световната Банка.Отказа Заем от Ситито.
Коментиран от #23
22:53 30.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Много Известен Съветски Актьор
До коментар #21 от "123":Бай Тошо излезе "по-умен". Изтегли кредити за над 10 милиарда и половина долара от западни банки, който окончателно бе изплатен едва през 2015 г. Комунизмът беше фалирал тотално не само в СССР и България, а в целият Соц лагер.
23:03 30.10.2026