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ЕС и Канада започват „съюз за бъдещето“

ЕС и Канада започват „съюз за бъдещето“

30 Октомври, 2026 21:40 759 23

  • европейски съюз-
  • канада-
  • марк карни-
  • урсулa фон дер лайен-
  • критични суровини

Двете страни разширяват сътрудничеството в отбраната, изкуствения интелект и критичните суровини на фона на напрежението със САЩ и Китай

ЕС и Канада започват „съюз за бъдещето“ - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз и Канада започват изграждането на „съюз за бъдещето“ в отговор на нарастващото геополитическо напрежение и променящите се отношения със Съединените щати. Новото партньорство беше обявено в края на двудневната среща на върха в Монреал, в която участваха канадският премиер Марк Карни, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Двете страни представиха инициативи, насочени към намаляване на зависимостта от големи външни сили като САЩ и Китай в стратегически сектори. Сред тях са изкуственият интелект и критичните суровини, които имат ключово значение за технологичната индустрия, енергетиката и отбраната.

Партньорството ще обхване сигурността и икономиката

Според обявените планове новата рамка ще включва сигурност и отбрана, икономически растеж и създаване на работни места, устойчиво развитие и по-тесни контакти между гражданите на Канада и държавите от ЕС.

„Връзката между Европейския съюз и Канада ще бъде най-тясната, най-дълбоката и най-уникалната от всички подобни партньорства“, заяви Антонио Коща по време на срещата на върха.

Канадският премиер Марк Карни от месеци настоява за по-близко сътрудничество с Европа в областта на отбраната, енергетиката, технологиите и икономическата сигурност. Срещата в Монреал е поредната стъпка към оформянето на по-широка политическа и икономическа връзка между Канада и ЕС.

Разминаване около „асоциираното членство“

Паралелно с общата подкрепа за задълбочаване на отношенията остава различие в терминологията, с която трябва да бъде описано бъдещото партньорство.

Урсула фон дер Лайен заяви, че Канада може да стане първата „асоциирана членка“ на Европейския съюз. Тя уточни, че става дума за асоцииране без присъединяване към ЕС. По думите ѝ този модел би включвал по-тясна координация на политическите мерки и административните структури, както и възможност за обмен между парламентите и съдебните институции.

Германският канцлер Фридрих Мерц обаче отново не използва термина „асоциирано членство“. В публикация той написа: „Днес ние - Европейският съюз и Канада - поставяме началото на нова глава в нашите отношения“.

Така двете страни потвърдиха посоката към по-дълбоко сътрудничество, но окончателният модел на отношенията и конкретните му институционални механизми предстои да бъдат доуточнени.

Източници: news.bg, apnews.com, lemonde.fr


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    5 3 Отговор
    Кой ще генерира растежа?

    21:44 30.10.2026

  • 2 Пепа ямата

    3 1 Отговор
    Ехооо как е олигархията ..? Добре си сте..?

    21:47 30.10.2026

  • 3 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    4 6 Отговор
    Така чух на женския пазар вчера 🤩👍

    21:48 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Опанкиии

    6 5 Отговор
    Сметка без кръчмар!

    21:51 30.10.2026

  • 6 Много Известен Съветски Актьор

    6 7 Отговор
    Това е много важна стъпка, към засилването на ЕС и Канада. Огромна страна с огромни ресурси, които ще направят съюза много по-малко зависим от САЩ. Отделно е стратегическото място на Канада на Север, което в бъдеще ще има още по-важна роля. ЕС също трябва да засили връзките си с Япония, която търси алтернатива на съюзът си със САЩ. И накрая, приемането на Великобритания отново в ЕС. Естествено, след определени "извинения" и "рушвети", но на всяка цена. Със сигурност влиянието на ЕС ще излезе извън границите на Европа. Предефинирането на Съюза географски, ще го направи много по-силен и е добре, че евробюрократите разбират това. ЕС нито ще се "разпадне", нито ще се "свие", а поема в нова посока .Това е огромен шанс, който трябва да бъде използван максимално.

    Коментиран от #11

    22:00 30.10.2026

  • 7 Сатана Z

    11 9 Отговор
    Германия днес не се е съгласила Канада да стане асоцииран представител в ЕС ,ама вие си пишете за тоя дето духа

    Коментиран от #10, #12, #16, #17, #18, #19, #20, #22

    22:00 30.10.2026

  • 8 Атина Палада

    8 3 Отговор
    Започват съюз към нищото:)

    22:01 30.10.2026

  • 9 Костадин Костадинов

    6 2 Отговор
    Скоро Русия ще пръсне и ЕС и Канада, защото Велика Русия е непобедима

    22:03 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ъъъ

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Много Известен Съветски Актьор":

    "Огромна страна с огромни ресурси, които ще направят съюза много по-малко зависим от САЩ."

    То хубу....Ма дълговете на ЕС са достигнали $95 трилиона....Според последния доклад на Института за международни финанси , европейската планина от дългове вече представлява една четвърт от световния дълг, което поражда силни опасения относно последиците, които заплашват да повлекат отново най-уязвимите икономики....Въз основа на оценки на IIF, 32-те европейски държави са отговорни за 25% от общия дълг в света, като Франция ($15,5 трилиона) и Обединеното кралство ($14,7 трилиона) отчитат най-големия размер на дълга в региона. Следват Германия ($13,5 трилиона и Италия ($7,2 трилиона)..... Та не знам Канада дали ще иска да се забърква с на практика фалирал съюз...🤔

    Коментиран от #13, #14

    22:14 30.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Много Известен Съветски Актьор

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ъъъ":

    "Икономистите" много се впечатлявате от дълговете на страните. Румъния по времето на Чаушеску на практика нямаше външен дълг и въпреки това беше една бедна изостанала страна в която хората нямаха какво да ядат. Има други, далеч по-важни показатели от външният дълг и вътрешният дефицит, които определят дали една икономика е силна или слаба.

    Коментиран от #21

    22:20 30.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Урсулите взеха Африка,

    3 1 Отговор
    взеха джихадистите от Сирия, Афганистан и Ирак... Сега е време и Канада да вземат. Фашистката покрайнина също вече ще влиза... "Готова" била! А може и Индонезия? И тя е в Европа, нали?

    22:27 30.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 123

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Затова беше убит Чаушеско.Защото не взе заем от Световната Банка.Отказа Заем от Ситито.

    Коментиран от #23

    22:53 30.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Много Известен Съветски Актьор

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "123":

    Бай Тошо излезе "по-умен". Изтегли кредити за над 10 милиарда и половина долара от западни банки, който окончателно бе изплатен едва през 2015 г. Комунизмът беше фалирал тотално не само в СССР и България, а в целият Соц лагер.

    23:03 30.10.2026

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