ЕС и Канада започват „съюз за бъдещето“

Европейският съюз и Канада започват изграждането на „съюз за бъдещето“ в отговор на нарастващото геополитическо напрежение и променящите се отношения със Съединените щати. Новото партньорство беше обявено в края на двудневната среща на върха в Монреал, в която участваха канадският премиер Марк Карни, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Двете страни представиха инициативи, насочени към намаляване на зависимостта от големи външни сили като САЩ и Китай в стратегически сектори. Сред тях са изкуственият интелект и критичните суровини, които имат ключово значение за технологичната индустрия, енергетиката и отбраната.

Партньорството ще обхване сигурността и икономиката

Според обявените планове новата рамка ще включва сигурност и отбрана, икономически растеж и създаване на работни места, устойчиво развитие и по-тесни контакти между гражданите на Канада и държавите от ЕС.

„Връзката между Европейския съюз и Канада ще бъде най-тясната, най-дълбоката и най-уникалната от всички подобни партньорства“, заяви Антонио Коща по време на срещата на върха.

Канадският премиер Марк Карни от месеци настоява за по-близко сътрудничество с Европа в областта на отбраната, енергетиката, технологиите и икономическата сигурност. Срещата в Монреал е поредната стъпка към оформянето на по-широка политическа и икономическа връзка между Канада и ЕС.

Разминаване около „асоциираното членство“

Паралелно с общата подкрепа за задълбочаване на отношенията остава различие в терминологията, с която трябва да бъде описано бъдещото партньорство.

Урсула фон дер Лайен заяви, че Канада може да стане първата „асоциирана членка“ на Европейския съюз. Тя уточни, че става дума за асоцииране без присъединяване към ЕС. По думите ѝ този модел би включвал по-тясна координация на политическите мерки и административните структури, както и възможност за обмен между парламентите и съдебните институции.

Германският канцлер Фридрих Мерц обаче отново не използва термина „асоциирано членство“. В публикация той написа: „Днес ние - Европейският съюз и Канада - поставяме началото на нова глава в нашите отношения“.

Така двете страни потвърдиха посоката към по-дълбоко сътрудничество, но окончателният модел на отношенията и конкретните му институционални механизми предстои да бъдат доуточнени.

Източници: news.bg, apnews.com, lemonde.fr