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Таксите за евтини пратки могат да носят €6 млрд. годишно

Таксите за евтини пратки могат да носят €6 млрд. годишно

30 Октомври, 2026 19:53 457 15

  • европейски съюз-
  • евтини пратки-
  • китайски платформи-
  • мита-
  • електронна търговия-
  • тему

Новите правила са насочени основно към платформите „Шейн“, „Тему“ и „АлиЕкспрес“, от 1 ноември общата такса за облагаемата единица достига 5 евро

Таксите за евтини пратки могат да носят €6 млрд. годишно - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Новите такси върху евтините пратки от онлайн магазини извън Европейския съюз могат да осигуряват около 6 млрд. евро годишно за бюджета на блока през периода 2028-2034 г. Това показва документ на Европейската комисия, с който се е запознала агенция „Ройтерс“. Мярката е насочена основно към китайски платформи като „Шейн“, „Тему“ и „АлиЕкспрес“.

Според документа през миналата година в ЕС са пристигнали около 5,8 млрд. пратки със стойност под 150 евро. Това е увеличение с 26% спрямо предходната година. Европейската комисия смята, че при повечето от тях стойността е била декларирана под действителната, за да бъдат избегнати митата.

Общата такса достига 5 евро

От 1 юли върху евтините пратки се прилага такса от 3 евро. От 1 ноември към нея ще бъде добавена още една такса от 2 евро, с което общата тежест ще достигне 5 евро за съответната облагаема единица.

Прогнозата за приходите отчита и очакваното намаляване на броя на пратките. Европейската комисия предполага, че търговците ще променят начина си на работа заради новите правила, включително чрез използване на складове в ЕС.

Около 90% от събраните средства се предвижда да постъпват в бюджета на ЕС, а останалите 10% да остават за държавите членки. Това съотношение обаче може да бъде променено в рамките на преговорите за многогодишната финансова рамка за 2028-2034 г. В момента държавите членки задържат 25% от съответните митнически приходи.

Платформите променят логистиката си

Новите правила вече оказват натиск върху големите платформи за електронна търговия. Собственикът на „Тему“ – PDD Holdings, предупреди през август, че таксите ще имат „значително въздействие“ върху част от бизнеса му, без да посочи конкретен финансов размер.

„Шейн“, която реализира около една трета от приходите си в Европа, е отчела спад на продажбите в региона, след като е повишила цените и е ограничила рекламните си разходи. Компанията разширява складовата си база в Полша и заявява, че се стреми да запази конкурентни цени, като предлага по-бързи доставки.

„АлиЕкспрес“, собственост на „Алибаба“, увеличава складовите си площи в Европа. От платформата предупреждават, че таксите ще засегнат домакинствата с ниски доходи и ще задълбочат кризата с разходите за живот. „Тему“ предлага на част от клиентите отстъпки, компенсиращи новите такси, показват данни, цитирани от „Ройтерс“.

Американският конкурент „Амазон“ посочва, че 97% от продаваните от него продукти в ЕС се доставят от складове на територията на съюза. Затова новите такси ще засегнат сравнително малка част от пратките му.

Евродепутат: Мярката трябва да укрепи митническия контрол

Евродепутатът Дирк Готинк, който ръководи работата по митническата реформа в Европейския парламент, заяви, че таксата от 2 евро е насочена срещу „силно токсичен бизнес модел, основан на внос от Китай на евтини стоки, които не отговарят на изискванията“.

По думите му допълнителните приходи могат да компенсират продължилото десетилетия недостатъчно финансиране на европейските митнически служби и да засилят защитата на единния пазар. Европейската комисия не е коментирала прогнозата за очакваните бюджетни постъпления.

Мерките на Брюксел следват промени в САЩ, които ограничиха безмитното третиране на определени евтини онлайн поръчки заради опасения от нелоялна конкуренция и опасни продукти.

Източници: news.bg, marketscreener.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 по правилно е

    12 0 Отговор
    таксите ще крадът от хората още 6 милиарда горница

    19:56 30.10.2026

  • 2 Оракулът от Столипиново

    9 0 Отговор
    Още мангизи за зеления таракан.

    19:56 30.10.2026

  • 3 У КЛУБА НА БОГАТИТЕ ЦЪРВУЛИ

    13 0 Отговор
    Търсят пари от всичко и от всички.

    19:56 30.10.2026

  • 4 Не се натъпкаха на пари тия

    7 0 Отговор
    Дерат десет кожи от поданиците си. Пфууу.

    19:57 30.10.2026

  • 5 Кина

    6 1 Отговор
    Факти пак мълчат а Италия гори от протести..!

    Коментиран от #12

    19:57 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гней Помпей

    1 0 Отговор
    Родината ми гори!
    Заради такива безумия отново гладиаторите се бунтуват!

    20:00 30.10.2026

  • 9 Поредните глупости!

    3 0 Отговор
    Хората ще спрат да купуват дреболии, защото цената с таксите ще стане по висока от местните аналози! ЕС се управлява от интелектуални дефицити!
    И не ми говорете за конкуренция!

    20:00 30.10.2026

  • 10 Милен

    0 0 Отговор
    Работата върви на ,,за бога братя не купувайте". А какво да приказваме за таксите на банките: з услуга на държавна институция, дето ми иска 1,02 евро банката в която е сметката на същата институция ми взе 5,5 евро за превод, крайна цена 6,52 евро.

    20:02 30.10.2026

  • 11 НЕ носят €6 млрд. годишно

    2 0 Отговор
    А ЕК ни граби със €6 млрд. годишно ! Ами гади ми се от млади лумпени и атлантическата тъпотия и наглост на урсулците .. 5 евро на моливче, 5 евро на гумичка и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А? Къде са сега младите? 

    20:02 30.10.2026

  • 12 Капей

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кина":

    Стига стенял, че като ти го навървя ще ти излезе през устата!

    20:03 30.10.2026

  • 13 пенсионер от Варна

    0 0 Отговор
    ще носят счупени грънци ! от 6 месеца нищо не поръчвам .

    20:04 30.10.2026

  • 14 ЕС е коптор !

    0 0 Отговор
    В една Грузия даже всичко е 250% по евтино. Дано поне Македония да забрави за тоя ЕС че да ходим на пазар там и да фалира атлантическата ни кочина

    20:06 30.10.2026

  • 15 Кой кретен от българска страна

    0 0 Отговор
    го е одобрил в ЕК и има ли решение на МС

    20:07 30.10.2026