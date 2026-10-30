Таксите за евтини пратки могат да носят €6 млрд. годишно

Новите такси върху евтините пратки от онлайн магазини извън Европейския съюз могат да осигуряват около 6 млрд. евро годишно за бюджета на блока през периода 2028-2034 г. Това показва документ на Европейската комисия, с който се е запознала агенция „Ройтерс“. Мярката е насочена основно към китайски платформи като „Шейн“, „Тему“ и „АлиЕкспрес“.

Според документа през миналата година в ЕС са пристигнали около 5,8 млрд. пратки със стойност под 150 евро. Това е увеличение с 26% спрямо предходната година. Европейската комисия смята, че при повечето от тях стойността е била декларирана под действителната, за да бъдат избегнати митата.

Общата такса достига 5 евро

От 1 юли върху евтините пратки се прилага такса от 3 евро. От 1 ноември към нея ще бъде добавена още една такса от 2 евро, с което общата тежест ще достигне 5 евро за съответната облагаема единица.

Прогнозата за приходите отчита и очакваното намаляване на броя на пратките. Европейската комисия предполага, че търговците ще променят начина си на работа заради новите правила, включително чрез използване на складове в ЕС.

Около 90% от събраните средства се предвижда да постъпват в бюджета на ЕС, а останалите 10% да остават за държавите членки. Това съотношение обаче може да бъде променено в рамките на преговорите за многогодишната финансова рамка за 2028-2034 г. В момента държавите членки задържат 25% от съответните митнически приходи.

Платформите променят логистиката си

Новите правила вече оказват натиск върху големите платформи за електронна търговия. Собственикът на „Тему“ – PDD Holdings, предупреди през август, че таксите ще имат „значително въздействие“ върху част от бизнеса му, без да посочи конкретен финансов размер.

„Шейн“, която реализира около една трета от приходите си в Европа, е отчела спад на продажбите в региона, след като е повишила цените и е ограничила рекламните си разходи. Компанията разширява складовата си база в Полша и заявява, че се стреми да запази конкурентни цени, като предлага по-бързи доставки.

„АлиЕкспрес“, собственост на „Алибаба“, увеличава складовите си площи в Европа. От платформата предупреждават, че таксите ще засегнат домакинствата с ниски доходи и ще задълбочат кризата с разходите за живот. „Тему“ предлага на част от клиентите отстъпки, компенсиращи новите такси, показват данни, цитирани от „Ройтерс“.

Американският конкурент „Амазон“ посочва, че 97% от продаваните от него продукти в ЕС се доставят от складове на територията на съюза. Затова новите такси ще засегнат сравнително малка част от пратките му.

Евродепутат: Мярката трябва да укрепи митническия контрол

Евродепутатът Дирк Готинк, който ръководи работата по митническата реформа в Европейския парламент, заяви, че таксата от 2 евро е насочена срещу „силно токсичен бизнес модел, основан на внос от Китай на евтини стоки, които не отговарят на изискванията“.

По думите му допълнителните приходи могат да компенсират продължилото десетилетия недостатъчно финансиране на европейските митнически служби и да засилят защитата на единния пазар. Европейската комисия не е коментирала прогнозата за очакваните бюджетни постъпления.

Мерките на Брюксел следват промени в САЩ, които ограничиха безмитното третиране на определени евтини онлайн поръчки заради опасения от нелоялна конкуренция и опасни продукти.

Източници: news.bg, marketscreener.com