Аржентински съд поиска данни за влизането на Флавио Болсонаро

Аржентински съд поиска информация за влизането и последвалото напускане на страната от бразилския политик Флавио Болсонаро, който отпътува към Съединените щати през Пуерто Игуасу. Федералната съдийка Мария Еухения Капучети уважи исканията на прокурорката Палома Очоа и нареди предварителни доказателствени действия, преди да бъде решено дали да започне пълно наказателно разследване.

Съдът поиска от външното министерство и Националната дирекция „Миграция“ да установят дали аржентинските власти са получили сигнали или официални съобщения от Бразилия за съдебни ограничения срещу Болсонаро. Наредено е и да бъдат запазени записите от камерите на летището в Пуерто Игуасу за периода от 27 до 28 октомври, както и данните за проверките на частния самолет и пътниците.

Жалбата е подадена от лидер на Работническата партия

Производството в Буенос Айрес е образувано след жалба на Габриел Солано, лидер на Работническата партия. Той е поискал да бъде проверено дали представители на аржентинските власти са улеснили влизането и излизането на Болсонаро, както и дали са извършени действия, които могат да се разглеждат като утежнено укриване на лице, злоупотреба с власт, неизпълнение на служебни задължения, присвояване и неправомерно разходване на публични средства. Тези твърдения все още не са доказани.

Според жалбата Болсонаро е преминал в Аржентина през Пуерто Игуасу, а по-късно е отпътувал с частен самолет на компанията „Байрес Флай“. Разследването трябва да изясни какви проверки са били извършени и дали аржентинските институции са разполагали с информация за положението му в Бразилия.

Отделното дело в Пуерто Игуасу е прекратено

Междувременно федералният прокурор Анибал Фабиан Мартинес е отхвърлил отделна жалба, свързана с предполагаемо незаконно влизане на Болсонаро в Аржентина. Решението се основава на данни от миграционните власти и Интерпол.

Миграционните записи показват, че Болсонаро е влязъл от Бразилия на 27 октомври в 22:37 часа през международния мост „Танкредо Невес“ и е напуснал същия ден в 23:52 часа от летище „Катаратас дел Игуасу“ с полет към Еквадор. Интерпол е съобщил, че в проверените бази не са открити действащи ограничения, искания или заповеди за арест.

„Гражданинът Флавио Нантес Болсонаро е влязъл и е напуснал националната територия напълно редовно“, е посочил Мартинес в постановлението си. Той е заключил, че не са установени нарушения в миграционната процедура или в действията на контролните органи. Решението се отнася само до фактите в провинция Мисионес и не прекратява делото, което се води пред съда на Капучети в Буенос Айрес.

Следващата стъпка по делото в столицата е прокуратурата да анализира събраната информация и да реши дали да поиска официално започване на наказателно производство.

Източници: a24.com, tn.com.ar, ellitoral.com