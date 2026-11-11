Над 2,5 млн. души на литургията на папа Лъв XIV

Над 2,5 милиона души са се събрали на литургията на папа Лъв XIV в Буенос Айрес, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на оценка на Ватикана. Градските власти посочват малко по-нисък брой – повече от 2 милиона участници.

Събитието край Монумента на испанците в квартал Палермо се превърна в най-многолюдната публична проява на Лъв XIV от избирането му за папа. Хиляди поклонници са пристигнали още в полунощ, а аржентинското правителство е обявило деня за национален празник, за да могат хората да присъстват.

Послание за семейството и труда

В проповедта си Лъв XIV е говорил за трудностите пред аржентинските семейства – безработицата, насилието, зависимостите и несигурната заетост. Той е призовал вярващите да не приемат християнското семейство като отживелица.

„Днес повече от всякога то остава опора сред многото несигурности на нашето време“, е казал папата.

По-късно, по време на среща с представители на бизнеса и синдикатите в Католическия университет на Аржентина, Лъв XIV е защитил достойнството на труда.

„Да лишиш човек от работа не означава просто да му отнемеш дохода. Това тежко наранява достойнството му, лишава го от възможността да допринася за обществото и го тласка към социално изключване“, е заявил той.

Посланието му беше възприето от представители на аржентинската опозиция и синдикатите като критика към икономическата политика на президента Хавиер Милей. Милей определи речта на папата като „изключителна“, но заяви, че не иска да използва посещението за политически цели.

Финалната литургия е в Лухан

Разпространеното твърдение, че повече от 2 милиона души са се събрали на финалната литургия на папата в Аржентина, не съответства на потвърдените данни. Над 2 милиона души са присъствали на първата му литургия в страната – в Буенос Айрес на 9 ноември.

Финалната литургия от аржентинската част на пътуването е в базиликата „Нуестра Сеньора де Лухан“ на 11 ноември. Асошиейтед прес съобщи, че за нея се очакват около 1 милион поклонници. Лухан е националното светилище на Аржентина и е посветено на покровителката на страната.

Преди литургията папата е посетил федералния затвор „Девото“ в Буенос Айрес. Там той е говорил за възможността за изкупление и ново начало, като е заявил, че дори най-тежките обстоятелства могат да се превърнат във възможност за промяна.

След края на аржентинската визита Лъв XIV продължава пътуването си към Перу, където е прекарал повече от две десетилетия като свещеник и епископ. Посещението му в Аржентина е първата папска визита в страната от близо 40 години. Последният папа, посетил Аржентина преди него, е Йоан Павел II през 1987 г.

Източници: apnews.com, upi.com