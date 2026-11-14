Един загинал и 30 ранени при взрив на газ в Аржентина

Един човек е загинал, а 30 са били ранени при взрив на газ в Ремедиос де Ескалада, в община Ланус, Аржентина. Пострадалите са откарани в различни болници, съобщи кметът на Ланус Хулиан Алварес. По думите му на място е потвърдена една жертва, а 30 души са транспортирани за медицинска помощ.

„До този момент успяхме да потвърдим един загинал на място и имаме данни за 30 ранени, които са транспортирани от спешните служби на община Ланус“, заяви Алварес.

Машина е повредила газова тръба

Взривът е станал на кръстовището на улиците „Корнел Белтран“ и „Дел Вале Иберлуцеа“, в оживена търговска зона на Ремедиос де Ескалада. Според „Ла Насион“ инцидентът е започнал по време на работи по обновяване на газовата мрежа, когато машина е повредила тръба и е предизвикала изтичане на газ. Последвали са пожар и мощен взрив.

Първоначално са били съобщени 20 ранени, петима от които са били в тежко състояние. По-късно броят на пострадалите е нараснал до 30, а общината е потвърдила и смъртен случай.

Огънят е наложил евакуация

След експлозията са били евакуирани жители, търговци и близки обекти, включително училище и дом за възрастни хора. В гасенето са участвали седем пожарни команди, докато екипи на MetroGAS са работили по спирането на подаването на газ. Пожарът е продължил да се захранва от повредената тръба, което е затруднило действията на спасителните екипи.

Общината е съобщила още за двама души, чието местонахождение не е било установено след взрива. Разследването трябва да изясни причините за повредата на газопровода и обстоятелствата около последвалата експлозия.

Източници: eldiariosur.com, lanacion.com.ar, videos.clarin.com