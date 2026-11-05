НАТО предприема нова стъпка за защита на Европа от безпилотни апарати

НАТО обяви днес, че стартира обща платформа, която трябва да позволи на 32-те държави членки на Алианса да се снабдяват по-бързо и по-ефективно със средства за противодействие на дронове. Решението идва след зачестилите инциденти с безпилотни летателни апарати в Европа, предаде БТА.
„Идеята е да предложим своеобразен механизъм за закупуване, понякога определян като електронна търговия, чрез който тези средства за борба с дронове да могат да бъдат придобивани по изключително лесен начин“, обясни пред журналисти Клаудио Палестини, ръководител на отдела за иновации на Северноатлантическия алианс.
Използвайки своя експертен опит, НАТО е обявило процедури за обществени поръчки, за да подбере най-ефективните и същевременно най-евтините системи, които впоследствие да предложи на държавите членки.
Получени са около 80 оферти, като са подписани 16 договора с пет компании от отбранителния сектор. Техните продукти, всички одобрени след няколкомесечен период на оценка, вече са достъпни за закупуване или за дългосрочно наемане от 32-те държави членки на НАТО. Компаниите са френският стартъп „Алта Ар“, германската компания „Куантум системс“, американските компании „Аксон“ и „Нортроп груман“ и британската компания „О Ес Ел Текнолъджи“.
Системите са предназначени за защита на границите и стратегически обекти и предлагат различни решения за противодействие на дронове: заглушаване на сигналите, използване на дронове-прехващачи, а също и други видове въоръжение, включително артилерия.
От НАТО уточняват, че цената на всяка от тези системи варира между 1,6 и 25 милиона евро.
По време на срещата на върха в Хага през 2025 г. държавите от Алианса се ангажираха да отделят най-малко 40 милиарда долара (около 37 милиарда евро) в рамките на пет години за укрепване на способностите си за противодействие на дронове.
Литва, Латвия и Естония – бивши съветски републики, които имат обща граница с Русия – редовно регистрират навлизане на дронове на своя територия.
Полша и Румъния също са били обект на подобни нарушения на въздушното пространство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
21:54 05.11.2026
2 Уффф
Коментиран от #11
21:56 05.11.2026
3 1234
21:57 05.11.2026
4 Сега пък
21:58 05.11.2026
5 Робот
21:59 05.11.2026
6 Гориил
22:00 05.11.2026
7 Гост
Коментиран от #8, #18
22:01 05.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Копейка
22:08 05.11.2026
11 Пффф
До коментар #2 от "Уффф":Само руската кочина ли да се въоръжава?
Коментиран от #17, #21
22:08 05.11.2026
12 НАТО е богато
22:09 05.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гориил
22:13 05.11.2026
15 Боруна Лом
Коментиран от #20, #26, #29
22:14 05.11.2026
16 Хмм
До коментар #9 от "Ами":Как ти се виждат 200 СТЕЛТ-а с ракети въздух -земя от Днепър до Урал!
22:15 05.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами
До коментар #21 от "Даваме":Война е.
22:26 05.11.2026
24 БаремДа
22:28 05.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гоуем
До коментар #15 от "Боруна Лом":И кремъл идва на турне в София.
Коментиран от #27
22:29 05.11.2026
27 Боруна Лом
До коментар #26 от "Гоуем":ДАНО!
22:30 05.11.2026
28 НАТО забогатяват
22:31 05.11.2026
29 Руснаците да се махат от Украйна
До коментар #15 от "Боруна Лом":Кво ще кажеш.
22:32 05.11.2026
30 СТЪПКА НА ПРЕД , ДВЕ НА ЗАД
22:44 05.11.2026