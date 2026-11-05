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НАТО предприема нова стъпка за защита на Европа от безпилотни апарати
  Тема: Украйна

НАТО предприема нова стъпка за защита на Европа от безпилотни апарати

5 Ноември, 2026 21:51 764 30

  • нато-
  • дронове-
  • отбрана-
  • сигурност

Получени са около 80 оферти, като са подписани 16 договора с пет компании от отбранителния сектор

НАТО предприема нова стъпка за защита на Европа от безпилотни апарати - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

НАТО обяви днес, че стартира обща платформа, която трябва да позволи на 32-те държави членки на Алианса да се снабдяват по-бързо и по-ефективно със средства за противодействие на дронове. Решението идва след зачестилите инциденти с безпилотни летателни апарати в Европа, предаде БТА.

„Идеята е да предложим своеобразен механизъм за закупуване, понякога определян като електронна търговия, чрез който тези средства за борба с дронове да могат да бъдат придобивани по изключително лесен начин“, обясни пред журналисти Клаудио Палестини, ръководител на отдела за иновации на Северноатлантическия алианс.

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Използвайки своя експертен опит, НАТО е обявило процедури за обществени поръчки, за да подбере най-ефективните и същевременно най-евтините системи, които впоследствие да предложи на държавите членки.

Получени са около 80 оферти, като са подписани 16 договора с пет компании от отбранителния сектор. Техните продукти, всички одобрени след няколкомесечен период на оценка, вече са достъпни за закупуване или за дългосрочно наемане от 32-те държави членки на НАТО. Компаниите са френският стартъп „Алта Ар“, германската компания „Куантум системс“, американските компании „Аксон“ и „Нортроп груман“ и британската компания „О Ес Ел Текнолъджи“.

Системите са предназначени за защита на границите и стратегически обекти и предлагат различни решения за противодействие на дронове: заглушаване на сигналите, използване на дронове-прехващачи, а също и други видове въоръжение, включително артилерия.

От НАТО уточняват, че цената на всяка от тези системи варира между 1,6 и 25 милиона евро.

По време на срещата на върха в Хага през 2025 г. държавите от Алианса се ангажираха да отделят най-малко 40 милиарда долара (около 37 милиарда евро) в рамките на пет години за укрепване на способностите си за противодействие на дронове.

Литва, Латвия и Естония – бивши съветски републики, които имат обща граница с Русия – редовно регистрират навлизане на дронове на своя територия.

Полша и Румъния също са били обект на подобни нарушения на въздушното пространство.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    8 4 Отговор
    Да попитам какво беше това НАТО.... Без САЩ кръгла нула, ама иначе мераклии........

    21:54 05.11.2026

  • 2 Уффф

    10 4 Отговор
    Купувай стара, глупава, дементна Европа. Купувай, скъпо и прескъпо. Обединявай. Целта на САЩ е тази да те срине икономически, да те плаши с плашилото Русия. Като ти е толкова акъла, купувай

    Коментиран от #11

    21:56 05.11.2026

  • 3 1234

    11 3 Отговор
    Нали ги видяхме как опазиха Кипър,погледнаха настрани и написаха санкции на туркия сега пак пишат санкции и декларации там са много силни НАТО,а и на заплати са добре,комуниста Столтенберг дойде шеф на НАТО с една стая под наем,сега пенсионер милионер

    21:57 05.11.2026

  • 4 Сега пък

    12 5 Отговор
    Дронове ще правим. Явно с тях ще сваляме орешници и сармати. Евроатлантически смешки .

    21:58 05.11.2026

  • 5 Робот

    8 4 Отговор
    Силата е по телевизора..

    21:59 05.11.2026

  • 6 Гориил

    15 5 Отговор
    Политическата дирекция на руското Министерство на отбраната е наясно със затъмнението в европейските медии относно всякаква информация за изтезанията на военнослужещи в Киев. Поради това е взето решение да се отпечатат два милиона листовки на английски език с информация за изтезанията и да се пуснат над Европа с помощта на дузина дрони.

    22:00 05.11.2026

  • 7 Гост

    5 2 Отговор
    Стартира нова платформа? Що, в Алито няма ли ги?

    Коментиран от #8, #18

    22:01 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Копейка

    3 6 Отговор
    Готова съм на всимлчко...само и само да тормозя родната ми Европа

    22:08 05.11.2026

  • 11 Пффф

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Уффф":

    Само руската кочина ли да се въоръжава?

    Коментиран от #17, #21

    22:08 05.11.2026

  • 12 НАТО е богато

    7 2 Отговор
    Вие ще живеете зле, за да ви пазят от страховете, които те самите са ви измислили. Интересен бизнес план!

    22:09 05.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гориил

    10 3 Отговор
    Преди всичко, Европа се защитава от информация за престъпленията на Киев срещу собствения си народ. На Брюксел му е по-лесно да си затваря очите и да си запушва ушите.

    22:13 05.11.2026

  • 15 Боруна Лом

    7 2 Отговор
    НАТОТО ДА СЕ МАХА И ВСИЧКО СИ ИДВА НА МЯСТОТО

    Коментиран от #20, #26, #29

    22:14 05.11.2026

  • 16 Хмм

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Как ти се виждат 200 СТЕЛТ-а с ракети въздух -земя от Днепър до Урал!

    22:15 05.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Даваме":

    Война е.

    22:26 05.11.2026

  • 24 БаремДа

    2 3 Отговор
    Квито и стъпки да направи НАТО, нема да накарат Румен-инато, да признае чий са дроновете, потопили корабите в нащо море.

    22:28 05.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гоуем

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Боруна Лом":

    И кремъл идва на турне в София.

    Коментиран от #27

    22:29 05.11.2026

  • 27 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Гоуем":

    ДАНО!

    22:30 05.11.2026

  • 28 НАТО забогатяват

    4 0 Отговор
    С насаждането на страх и и европейците обединяват страшно много. Честито европейци честито ви обединяване!

    22:31 05.11.2026

  • 29 Руснаците да се махат от Украйна

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Боруна Лом":

    Кво ще кажеш.

    22:32 05.11.2026

  • 30 СТЪПКА НА ПРЕД , ДВЕ НА ЗАД

    0 0 Отговор
    ЩО НЕ СИ ПРАВИТЕ ШАРЕНИТЕ ПАРАДИ , КЪДЕТО ВИ Е СИЛАТА , АМИ СЕ ЗАНИМАВАТЕ С НЕ ТОПИЧНИ НЕЩА

    22:44 05.11.2026

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