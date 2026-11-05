Ще има ли ядрени оръжия до руските граници? Какво замислят Латвия и Литва

Латвия и Литва отварят политическа възможност за разполагане на ядрено оръжие на НАТО, но към момента нито една от двете държави не е договорила подобна стъпка със САЩ, Франция или Великобритания. В Литва конституционната забрана все още е в сила, а в Латвия президентът Едгар Ринкевич заяви, че законодателството не поставя такава пречка.

На 30 септември Ринкевич каза, че Латвия би могла да приеме ядрено оръжие, ако НАТО колективно прецени, че това е необходимо. Той обаче уточни, че в момента не се водят преговори за разполагане на ядрени бойни глави в страната.

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Литва първо трябва да промени конституцията си

През октомври литовският парламент одобри на първо четене промени, с които се отменя разпоредбата, забраняваща на територията на страната оръжия за масово унищожение и чужди военни бази. Второто четене е насрочено за 12 януари 2027 г. До тогава ограничението остава в сила.

Дори поправката да бъде приета окончателно, това няма автоматично да доведе до разполагане на ядрено оръжие. Ще бъде необходимо отделно решение на литовските власти и съгласие от държава, която притежава такъв арсенал.

„В мирно време в Литва никой не говори за разполагане на оръжия за масово унищожение“, заяви министърът на отбраната Робертас Каунас. Той допълни, че при криза или война страната би могла да използва възможностите, които предоставят ядрените арсенали на НАТО, САЩ и Франция.

Франция предлага по-тясно ядрено възпиране

Дискусията се развива на фона на френската инициатива за „предно ядрено възпиране“. През март президентът Еманюел Макрон обяви, че съюзнически държави могат да участват в учения и при определени обстоятелства да приемат временно елементи от френските стратегически сили.

„Този постепенен подход ще позволи на партньорите ни да участват в ученията по възпиране и при необходимост може да включва временно разполагане на елементи от стратегическите сили на Франция на територията на съюзнически държави“, каза Макрон.

Литва и Латвия са сред първите държави, заявили интерес към програмата. Литва потвърди и участието си в разговори за възможно разполагане на американски сили за стратегическо ядрено възпиране.

Засега липсват договори и инфраструктура

Основният въпрос остава дали някоя ядрена сила е готова да разположи свои оръжия в Балтийския регион. Към момента няма постигнато споразумение, което да създава реална възможност за това в Латвия или Литва. Няма и публично потвърдени планове за изграждане на специална инфраструктура.

Подобна стъпка би изисквала защитени съоръжения, допълнителни мерки за сигурност и подготвен персонал. Участието във френската програма само по себе си не означава, че в Балтийските държави ще бъдат разположени ядрени бойни глави. Финландия и Швеция вече се присъединиха към инициативата, но запазиха позицията си да не приемат ядрено оръжие на своя територия в мирно време.

Сегашната ситуация се различава от тази през 1997 г., когато Основополагащият акт Русия–НАТО фиксира, че Алиансът няма намерение, план или причина да разполага ядрено оръжие на територията на новите си членове. В близко бъдеще реалното разполагане в Латвия или Литва изглежда малко вероятно. Политическите решения в двете страни обаче създават възможност този сценарий да бъде разглеждан при тежка криза или война.

Източници: meduza.io, lrt.lt, elysee.fr