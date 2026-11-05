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Ще има ли ядрени оръжия до руските граници? Какво замислят Латвия и Литва
  Тема: Украйна

Ще има ли ядрени оръжия до руските граници? Какво замислят Латвия и Литва

5 Ноември, 2026 16:49 619 23

  • латвия-
  • литва-
  • ядрено оръжие-
  • нато-
  • ядрено възпиране

В Литва конституционната забрана още не е отменена, а Латвия няма подобно ограничение. Засега няма споразумение за реално разполагане на ядрени бойни глави

Ще има ли ядрени оръжия до руските граници? Какво замислят Латвия и Литва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Латвия и Литва отварят политическа възможност за разполагане на ядрено оръжие на НАТО, но към момента нито една от двете държави не е договорила подобна стъпка със САЩ, Франция или Великобритания. В Литва конституционната забрана все още е в сила, а в Латвия президентът Едгар Ринкевич заяви, че законодателството не поставя такава пречка.

На 30 септември Ринкевич каза, че Латвия би могла да приеме ядрено оръжие, ако НАТО колективно прецени, че това е необходимо. Той обаче уточни, че в момента не се водят преговори за разполагане на ядрени бойни глави в страната.

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Литва първо трябва да промени конституцията си

През октомври литовският парламент одобри на първо четене промени, с които се отменя разпоредбата, забраняваща на територията на страната оръжия за масово унищожение и чужди военни бази. Второто четене е насрочено за 12 януари 2027 г. До тогава ограничението остава в сила.

Дори поправката да бъде приета окончателно, това няма автоматично да доведе до разполагане на ядрено оръжие. Ще бъде необходимо отделно решение на литовските власти и съгласие от държава, която притежава такъв арсенал.

„В мирно време в Литва никой не говори за разполагане на оръжия за масово унищожение“, заяви министърът на отбраната Робертас Каунас. Той допълни, че при криза или война страната би могла да използва възможностите, които предоставят ядрените арсенали на НАТО, САЩ и Франция.

Франция предлага по-тясно ядрено възпиране

Дискусията се развива на фона на френската инициатива за „предно ядрено възпиране“. През март президентът Еманюел Макрон обяви, че съюзнически държави могат да участват в учения и при определени обстоятелства да приемат временно елементи от френските стратегически сили.

„Този постепенен подход ще позволи на партньорите ни да участват в ученията по възпиране и при необходимост може да включва временно разполагане на елементи от стратегическите сили на Франция на територията на съюзнически държави“, каза Макрон.

Литва и Латвия са сред първите държави, заявили интерес към програмата. Литва потвърди и участието си в разговори за възможно разполагане на американски сили за стратегическо ядрено възпиране.

Засега липсват договори и инфраструктура

Основният въпрос остава дали някоя ядрена сила е готова да разположи свои оръжия в Балтийския регион. Към момента няма постигнато споразумение, което да създава реална възможност за това в Латвия или Литва. Няма и публично потвърдени планове за изграждане на специална инфраструктура.

Подобна стъпка би изисквала защитени съоръжения, допълнителни мерки за сигурност и подготвен персонал. Участието във френската програма само по себе си не означава, че в Балтийските държави ще бъдат разположени ядрени бойни глави. Финландия и Швеция вече се присъединиха към инициативата, но запазиха позицията си да не приемат ядрено оръжие на своя територия в мирно време.

Сегашната ситуация се различава от тази през 1997 г., когато Основополагащият акт Русия–НАТО фиксира, че Алиансът няма намерение, план или причина да разполага ядрено оръжие на територията на новите си членове. В близко бъдеще реалното разполагане в Латвия или Литва изглежда малко вероятно. Политическите решения в двете страни обаче създават възможност този сценарий да бъде разглеждан при тежка криза или война.

Източници: meduza.io, lrt.lt, elysee.fr


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво замислят Латвия и Литва

    15 3 Отговор
    да се бутат между шамарите на лапите на Мечока

    Коментиран от #6, #16, #22

    16:51 05.11.2026

  • 2 Гост

    15 5 Отговор
    Така тръгна и Украйна...

    Коментиран от #18

    16:51 05.11.2026

  • 3 Овчар

    14 2 Отговор
    Нато трябва да изчезне от балтийските държави.! В противен случай ще стане принудително..! ЕС и нато не са подготвени за война с Русия освен по телевизора..!

    16:53 05.11.2026

  • 4 Ще има

    12 2 Отговор
    ако руснаците ги изстрелят по тях

    16:56 05.11.2026

  • 5 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Изглежда ,че в Литва климатичните промени ще настъпят по-бързо от тези в Европа

    16:57 05.11.2026

  • 6 Дон Турболенто

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Какво замислят Латвия и Литва":

    Нищо не могат да замислят сами Прибалтийските КОЛОСИ. Идеите идват най-вече от прогнилото кралство. Трябва им нова Укра, че настоящата е на изчрпване.

    16:57 05.11.2026

  • 7 Да бе !

    9 2 Отговор
    Ще има! Руски ще са ядрените оръжия до руската граница! И в трите нови държавици в ОНД!

    16:59 05.11.2026

  • 8 Дебили

    11 1 Отговор
    Тези дебилни страни-смешки няма ли да се спрат най накрая? То бива малоумно подлизурство към НАТО, ама така и не се научиха да живеят в мир със съседите си. Постоянно някаква параноя.

    17:01 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Констатация

    1 7 Отговор
    Ме ката кит ка дедо Пу шъ преглътне и това "Хапче", вервайте!!!! -))))

    17:04 05.11.2026

  • 11 Реалист

    8 1 Отговор
    Скоро Няма да има Литва, Латвия и Естония

    17:05 05.11.2026

  • 12 5556

    6 1 Отговор
    И като имат ЯО на територията си да не си мислят, че е тяхно и могат да го ползват.

    17:05 05.11.2026

  • 13 Звездоброец

    6 1 Отговор
    Литва и Латвия са първите лаещиже за остъкляване ....

    17:06 05.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Уронг Търн

    7 1 Отговор
    Ще задам контравъпрос а огнени гъби ще има ли в държавите предоставили на въпросните тигри ЯО?

    Коментиран от #19

    17:07 05.11.2026

  • 16 Мечока

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Какво замислят Латвия и Литва":

    се вмирисва в бункера

    Коментиран от #21

    17:10 05.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Путин се

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    маринова в собствен сос, запечатан в бункера си.

    17:12 05.11.2026

  • 19 А Путин

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "Уронг Търн":

    обгазява ли бункера?

    17:12 05.11.2026

  • 20 трите пудела

    3 0 Отговор
    те и те практикуват и възхваляват нацизма Хитлер им кумир

    17:13 05.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ако не е охраната му на дъртото

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Какво замислят Латвия и Литва":

    злобно джудже Путин, всеки средностатистически осмокласник може да го paзpeвe с шaмapu и да го npegжo6u.

    17:24 05.11.2026

  • 23 ДрБр

    0 0 Отговор
    Май искат повторение на карибската криза?

    17:27 05.11.2026