Германия вече не иска да разчита на САЩ за сателитните комуникации

Германия иска да намали зависимостта си от САЩ при предаването на данни чрез космоса и ще развива собствени и европейски способности в тази сфера. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус по време на дискусия на Берлинската конференция по сигурността, съобщи Укринформ.

„Трябва да мислим как да станем по-независими от други държави. Това се отнася и до САЩ, когато става дума за осигуряването на предаването на нашите данни чрез космоса“, каза Писториус.

Берлин планира 35 млрд. евро за космически способности

Германия възнамерява през следващите години да инвестира около 35 млрд. евро в космическия сектор. Средствата са предназначени за комуникации, защита и предаване на данни, както и за развитието на други военни способности.

Плановете включват сателитни системи за комуникации, разузнаване и ранно предупреждение. Предвижда се и защита на космическата инфраструктура от враждебно въздействие.

Писториус подчерта, че дори значителни национални инвестиции няма да са достатъчни, за да може Германия сама да изгради всички необходими способности. „Ако искаме да направим всичко сами, ще надценим възможностите си“, заяви германският министър.

Германия търси партньори в Европа и извън нея

По думите на Писториус Берлин трябва да задълбочи сътрудничеството си с европейските държави, но да не се ограничава само до тях. Той посочи Канада като възможен партньор, наред с други държави.

„Имаме нужда от европейско сътрудничество, но и от партньорство извън Европа. Трябва да мислим нестандартно и международно“, каза министърът.

Писториус заяви още, че Германия, като най-голямата икономика в Европа и един от ключовите европейски членове на НАТО, трябва да поеме особена отговорност за отбранителната способност на континента.

В същото време той отбеляза, че страната не може самостоятелно да осигури всички необходими военни способности. Затова според него по-тясното европейско отбранително сътрудничество е необходимо за изграждането на по-независими космически комуникации и системи за сигурност.

Източници: ukrinform.ua