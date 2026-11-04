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Германия вече не иска да разчита на САЩ за сателитните комуникации

Германия вече не иска да разчита на САЩ за сателитните комуникации

4 Ноември, 2026 20:05 1 021 11

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  • нато

Берлин планира инвестиции от 35 млрд. евро в комуникации, разузнаване и защита на космическата инфраструктура

Германия вече не иска да разчита на САЩ за сателитните комуникации - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия иска да намали зависимостта си от САЩ при предаването на данни чрез космоса и ще развива собствени и европейски способности в тази сфера. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус по време на дискусия на Берлинската конференция по сигурността, съобщи Укринформ.

„Трябва да мислим как да станем по-независими от други държави. Това се отнася и до САЩ, когато става дума за осигуряването на предаването на нашите данни чрез космоса“, каза Писториус.

Берлин планира 35 млрд. евро за космически способности

Германия възнамерява през следващите години да инвестира около 35 млрд. евро в космическия сектор. Средствата са предназначени за комуникации, защита и предаване на данни, както и за развитието на други военни способности.

Плановете включват сателитни системи за комуникации, разузнаване и ранно предупреждение. Предвижда се и защита на космическата инфраструктура от враждебно въздействие.

Писториус подчерта, че дори значителни национални инвестиции няма да са достатъчни, за да може Германия сама да изгради всички необходими способности. „Ако искаме да направим всичко сами, ще надценим възможностите си“, заяви германският министър.

Германия търси партньори в Европа и извън нея

По думите на Писториус Берлин трябва да задълбочи сътрудничеството си с европейските държави, но да не се ограничава само до тях. Той посочи Канада като възможен партньор, наред с други държави.

„Имаме нужда от европейско сътрудничество, но и от партньорство извън Европа. Трябва да мислим нестандартно и международно“, каза министърът.

Писториус заяви още, че Германия, като най-голямата икономика в Европа и един от ключовите европейски членове на НАТО, трябва да поеме особена отговорност за отбранителната способност на континента.

В същото време той отбеляза, че страната не може самостоятелно да осигури всички необходими военни способности. Затова според него по-тясното европейско отбранително сътрудничество е необходимо за изграждането на по-независими космически комуникации и системи за сигурност.

Източници: ukrinform.ua


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ем то тва

    14 5 Отговор
    Трябваше да се направи преди 10г.

    20:07 04.11.2026

  • 2 Мъск удари греда

    10 8 Отговор
    подкрепяйки Тръмп.
    Удавника ще го повлече надолу.

    20:07 04.11.2026

  • 3 Така е

    9 10 Отговор
    Немеца ще си направи по-добри.

    Коментиран от #5

    20:07 04.11.2026

  • 4 Направо ми омръзна тоя източник

    14 3 Отговор
    Искам Бесарабски фронт, но той фалира. И този ще последва съдбата на своя украинския си събрат.

    20:07 04.11.2026

  • 5 Така е, да

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    новите немски инженери ще сглобят по- добри.

    20:10 04.11.2026

  • 6 Сатана Z

    11 3 Отговор
    Жълтият парцал пак ни залива с фркалии от ukrinform

    20:10 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ПистаРиоС

    11 1 Отговор
    „Имаме нужда от европейско сътрудничество, но и от партньорство извън Европа. Трябва да мислим нестандартно и международно“, каза министърът.

    И отправи покана към Русия и С. Корея за участие!
    🤣

    20:12 04.11.2026

  • 9 Ще инвестира но...

    7 1 Отговор
    кога инвестицията ще проработи и ще започне да дава инфо която има и жизнено необходима.
    10-15 години. А дотогава

    20:15 04.11.2026

  • 10 Кина

    9 3 Отговор
    Утре френската тълпа ще покаже на ЕС и света къде е заровено кучето..

    20:17 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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