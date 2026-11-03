Въздушна тревога в Латвия заради неизвестен дрон: обектът е паднал край границата с Русия

Неидентифициран дрон е предизвикал въздушна тревога в източните райони на Латвия през нощта на 3 ноември. Предупреждението е било обявено в общините Балви и Лудза в 00:07 часа и е отменено в 00:33 часа, съобщиха латвийските въоръжени сили.

Издаден е оранжев сигнал за въздушна заплаха. В Латвия това ниво се използва при установена заплаха във въздушното пространство и предполага незабавни действия от населението. Жителите на двата района са получили съобщения чрез системата за клетъчно оповестяване.

В отговор са били активирани изтребители от мисията на НАТО за патрулиране на въздушното пространство над Балтийския регион. По информация на латвийските военни са били разположени и безпилотни апарати-прехващачи.

„Съгласно първоначалната информация обектът е паднал в община Балви“, посочиха латвийските въоръжени сили. На земята са продължили издирвателни действия, за да бъде установено точното място на падането и да се изяснят обстоятелствата около инцидента. Не е съобщено какъв е произходът на дрона.

Военните призоваха гражданите да не се приближават до подозрителни обекти или отломки и да не ги докосват. При откриването им трябва да бъде подаден сигнал на телефон 112. Латвийските въоръжени сили и съюзниците от НАТО продължават да наблюдават въздушното пространство, като допълнителни подразделения са изпратени към източната граница.

Случаят е поредният, при който в близост до латвийската граница с Русия или на територията на страната е регистриран безпилотен апарат. На 24 октомври латвийските въоръжени сили съобщиха за открити отломки от дрон, паднал в страната. Военните предупреждават, че подобни инциденти могат да се повторят, докато продължава руската агресия срещу Украйна.

Източници: ukrinform.ua, lsm.lv