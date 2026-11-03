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Въздушна тревога в Латвия заради неизвестен дрон: обектът е паднал край границата с Русия

Въздушна тревога в Латвия заради неизвестен дрон: обектът е паднал край границата с Русия

3 Ноември, 2026 11:18 624 6

  • латвия-
  • дрон-
  • въздушна тревога-
  • нато-
  • балви

Оранжевото предупреждение в районите Балви и Лудза е отменено след 25 минути. В операцията са включени изтребители на НАТО и дронове-прехващачи

Въздушна тревога в Латвия заради неизвестен дрон: обектът е паднал край границата с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неидентифициран дрон е предизвикал въздушна тревога в източните райони на Латвия през нощта на 3 ноември. Предупреждението е било обявено в общините Балви и Лудза в 00:07 часа и е отменено в 00:33 часа, съобщиха латвийските въоръжени сили.

Издаден е оранжев сигнал за въздушна заплаха. В Латвия това ниво се използва при установена заплаха във въздушното пространство и предполага незабавни действия от населението. Жителите на двата района са получили съобщения чрез системата за клетъчно оповестяване.

В отговор са били активирани изтребители от мисията на НАТО за патрулиране на въздушното пространство над Балтийския регион. По информация на латвийските военни са били разположени и безпилотни апарати-прехващачи.

„Съгласно първоначалната информация обектът е паднал в община Балви“, посочиха латвийските въоръжени сили. На земята са продължили издирвателни действия, за да бъде установено точното място на падането и да се изяснят обстоятелствата около инцидента. Не е съобщено какъв е произходът на дрона.

Военните призоваха гражданите да не се приближават до подозрителни обекти или отломки и да не ги докосват. При откриването им трябва да бъде подаден сигнал на телефон 112. Латвийските въоръжени сили и съюзниците от НАТО продължават да наблюдават въздушното пространство, като допълнителни подразделения са изпратени към източната граница.

Случаят е поредният, при който в близост до латвийската граница с Русия или на територията на страната е регистриран безпилотен апарат. На 24 октомври латвийските въоръжени сили съобщиха за открити отломки от дрон, паднал в страната. Военните предупреждават, че подобни инциденти могат да се повторят, докато продължава руската агресия срещу Украйна.

Източници: ukrinform.ua, lsm.lv


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    16 0 Отговор
    Латвийците какво се правят, украинските дронове редовно си летят над тяхната територия за да атакуват Русия.

    11:20 03.11.2026

  • 2 Кина

    14 0 Отговор
    Нато трябва да се оттегли от балтийските държави в противен случай и най силното му и единствено оръжие ТЕЛЕВИЗОРА ще се обърне срещу него..

    11:21 03.11.2026

  • 3 София майна

    14 0 Отговор
    щом не са ревнали, значи е демократичен украйнски... нещо , членове?

    11:22 03.11.2026

  • 4 Укринформ🤣🤣🤣🤣

    12 1 Отговор
    е единствената бълг.медия в нашата държава. Български офециоз

    11:22 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хахахахха

    9 0 Отговор
    щом не съобщават произхода значи 100% е хахолски

    11:30 03.11.2026

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