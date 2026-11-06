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Папа Лъв XIV потегли на историческа обиколка в Латинска Америка
  Тема: Servizio Informazione Religiosa

Папа Лъв XIV потегли на историческа обиколка в Латинска Америка

6 Ноември, 2026 14:10 512 4

  • папа лъв xiv-
  • уругвай-
  • аржентина-
  • перу-
  • апостолическо пътуване

Първата спирка от обиколката е Уругвай, следват Аржентина и Перу. Пътуването ще продължи до 17 ноември

Папа Лъв XIV потегли на историческа обиколка в Латинска Америка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Servizio Informazione Religiosa Servizio Informazione Religiosa

Папа Лъв XIV отпътува за Латинска Америка, където ще посети Уругвай, Аржентина и Перу. Самолетът му излетя в 7:05 часа от летище Рим-Фиумичино. Обиколката е шестото апостолическо пътуване на понтифика и ще продължи до 17 ноември.

Лъв XIV пътува с Airbus A330-900 на ITA Airways. След полет от около 13 часа и половина той трябва да пристигне в Монтевидео около 16:30 часа местно време. Уругвай е първата спирка от маршрута, а папата ще остане в страната до 8 ноември.

Церемония в Монтевидео и среща с властите

След посрещането на летището папата ще се отправи към площад „Индепенденсия“, където в 17:30 часа е насрочена официалната церемония. На нея ще присъстват президентът на Уругвай Яманду Орси, вицепрезидентът, председателят на Върховния съд и трима бивши държавни глави.

В програмата е предвидена среща с властите, гражданското общество и дипломатическия корпус. Там Лъв XIV ще произнесе първата си реч в страната, след което ще посети президента Орси в сградата „Хосе Артигас“.

Около 18:45 часа папата ще бъде в столичната катедрала „Непорочно зачатие и свети Филип и Яков“, където ще отслужи вечерня с епископи, свещеници, дякони, монаси, монахини и семинаристи. Завръщането му в апостолическата нунциатура е планирано около 20 часа.

Втори папа, посетил Уругвай

Лъв XIV ще бъде едва вторият папа, посетил Уругвай. Преди него страната е била посещавана от Йоан Павел II през 1987 и 1988 г.

По време на прелитането над Италия понтификът е изпратил телеграма до президента Серджо Матарела, в която е поверил на застъпничеството на Дева Мария и светиите стремежите към мир и братство на народите, които ще срещне.

„Това апостолическо пътуване ще породи надежди и ще бъде вдъхновение не само за народите на континента, но и за целия свят“, заяви Матарела.

Италианският президент е посочил и трудностите, свързани с неравенствата, международните конфликти и промените в околната среда. Той е припомнил историческата връзка между Италия и Латинска Америка, където през годините са се установили стотици хиляди италиански емигранти.

След Уругвай папа Лъв XIV ще продължи към Аржентина и Перу. Посланието на единадесетдневната визита е свързано с мира, братството и солидарността в регион, изправен пред сериозни социални и международни предизвикателства.

Източници: agensir.it


Уругвай
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  • 1 Тумор

    1 0 Отговор
    в разпространение..!

    14:13 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дон просрочен шут фон Киевский

    0 0 Отговор
    Това книжно лъвче що не отиде в израел да погледне колко бързо се възнасят към небето жени и деца.
    А може и в украйна да отиде, но го е сърах, че на улицата може да го набутат в някой бус и да го пратят на фронта.

    14:39 06.11.2026