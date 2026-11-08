Хусите: 33 души са убити при въздушни удари край Сана

Най-малко 33 души са загинали, а 39 са ранени при въздушни удари по село край йеменската столица Сана, съобщиха здравните власти, управлявани от хусите. По техни данни ударите са били нанесени по жилищни сгради в ал-Шария, в района Бани Хушайш, източно от Сана.

Хусите обвиниха Саудитска Арабия за атаката. Ройтерс не е успял да потвърди независимо информацията, а саудитският Център за международна комуникация е заявил, че проверява съобщението.

Сред загиналите има 12 мъже, 8 жени и 13 деца. Ранените са 16 мъже, 10 жени и 13 деца, съобщи говорителят на здравното министерство на хусите Анис ал-Асбахи. Спасителните операции са продължили, тъй като хора са останали затрупани под разрушените жилища.

Сигнали за нови удари по спасители

Ръководителят на болница „Сехатуна“ в Сана Абдул-Азиз ал-Дайлами заяви пред Ройтерс, че при спасителните действия са били засегнати и медицински екипи.

„Ударите продължават. Тъкмо спасителите пристигат и следва нов удар. Загубихме и някои от нашите медицински служители“, каза ал-Дайлами.

Той съобщи, че в болницата са приети ранени в критично състояние с травми по главата, гърдите и краката, както и с множество счупвания.

По-рано първоначалните данни за атаката сочеха 22 загинали и 30 ранени. Броят на жертвите е нараснал в хода на издирването на хора под отломките.

Нов кръг на бойни действия в Йемен

Атаката е сред най-тежките инциденти, съобщени след възобновяването през юли на сраженията между хусите и силите, подкрепяни от Саудитска Арабия. Подновените бойни действия сложиха край на фактическото примирие, постигнато с посредничеството на ООН през 2022 г.

Според данни, цитирани от ирландската обществена медия, от началото на новия кръг на конфликта са загинали над 1600 души, а повече от 300 000 са били разселени. Хусите контролират Сана и от своя страна са извършвали ракетни и безпилотни атаки срещу саудитски летища и петролни обекти.

Саудитските власти не са поели публично отговорност за удара край Сана. Не е съобщено и за независимо разследване, което да потвърждава обстоятелствата около атаката.

Източници: theprint.in, rte.ie, apnews.com