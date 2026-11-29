Йеменските хуси заявиха, че ще атакуват пристанището в Джеда и всички останали саудитски пристанища по крайбрежието на Червено море. Заплахата е отправена след съобщение за саудитски удар по йеменското пристанище Рас Иса в провинция Ходейда.

Контролираната от хусите телевизия „Ал Масира“ съобщи, че Саудитска Арабия е нанесла удара по пристанището, което е основен пункт за внос на горива в районите под контрола на групировката. Преди атаката оглавяваната от Рияд коалиция е призовала цивилните да напуснат обекта и е предупредила за опасност „за тяхна безопасност“.

Няма потвърдени данни за жертви или щети при удара. Саудитските власти не са представили публично подробности, които да потвърдят твърдението на хусите за атаката.

Призив към работници и корабни компании

Хусите призоваха работниците и хората в близост до саудитските пристанища по Червено море незабавно да се евакуират. Групировката отправи същия призив и към корабните компании, като поиска от тях да изтеглят плавателните си съдове от пристанищата.

Сред посочените цели е Джеда, вторият по големина град в Саудитска Арабия и важен център за морски транспорт. В списъка попадат и други пристанища по саудитското крайбрежие, включително Янбу и Джизан, които вече са били свързвани с атаки и заплахи на хусите.

Британската Служба за морски търговски операции оцени риска в южната част на Червено море и край протока Баб ел Мандеб като значителен. Според службата няма потвърдено нападение срещу търговски кораб в Червено море от 24 август 2026 г., но пристанищата Джеда, Янбу и други саудитски обекти остават посочвани като потенциални цели.

Рас Иса вече е било атакувано

Рас Иса е било пристанище за износ на суров петрол преди началото на войната в Йемен. То е сред ключовите съоръжения за снабдяване с горива на районите, контролирани от хусите, и вече е било обект на американски и израелски удари.

През април 2025 г. американските въоръжени сили атакуваха Рас Иса с аргумента, че целта е да бъде прекъснат източник на гориво и приходи за хусите. През юли същата година Израел нанесе удари по Рас Иса и още две йеменски пристанища, като ги определи като отговор на многократни нападения срещу Израел.

Войната в Йемен започна в края на 2014 г., когато подкрепяните от Иран хуси превзеха Сана. През март 2015 г. ръководена от Саудитска Арабия коалиция се намеси в подкрепа на международно признатото правителство. Примирието, договорено с посредничеството на ООН през 2022 г., до голяма степен се спазваше до подновяването на сраженията през юли 2026 г.

Морският трафик през Баб ел Мандеб продължава, но остава по-нисък спрямо периода преди обявената от хусите морска блокада през юли. Новите заплахи увеличават риска за корабите, които обслужват саудитски пристанища, без към момента да има потвърдено прекъсване на търговското корабоплаване.

Източници: bta.bg, apnews.com, investing.com