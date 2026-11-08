Румъния вдигна изтребители след засечени въздушни цели

Румънската радиолокационна система е засекла две въздушни цели край Змийския остров в Черно море, съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния. И двете са били наблюдавани в украинското въздушно пространство, но заради близостта до румънската граница са предприети мерки за наблюдение и предупреждение на населението.
Първата цел е засечена на около 30 километра източно от Змийския остров. Два самолета F-18 на испанските ВВС, които изпълняват дежурство по мисията „Въздушна полиция“, са излетели от авиобаза „Михаил Когълничану“.
Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации, а в 14:02 часа е изпратено съобщение RO-ALERT до жителите на източната част на окръг Тулча.
По-късно радарите са засекли нова въздушна цел на около 55 километра западно от Змийския остров. За проследяването ѝ са излетели два хеликоптера NH-90 на испанските въоръжени сили. Въздушната тревога е отменена в 15:26 часа, а според Инспектората за извънредни ситуации в Тулча не са постъпвали сигнали на телефон 112.
Нова тревога край границата с Украйна
По-късно през деня е засечена още една въздушна цел в украинското въздушно пространство, на около 4 километра северно от село Килия Веке и в близост до румънската граница. Министерството на националната отбрана е изпратило два румънски изтребителя F-16 от авиобаза Фетещ.
Заради новата цел в 16:51 часа е изпратено второ съобщение RO-ALERT, този път до населението в северната част на окръг Тулча. Жителите са призовани да запазят спокойствие и да се укрият в мазета или защитни съоръжения, а при липса на такива да останат на закрито, далеч от прозорци и външни стени.
Румънските власти не са съобщили въздушните цели да са навлезли в румънското въздушно пространство.
Източници: agerpres.ro, news.ro
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И ко
18:28 08.11.2026
2 Кина
18:30 08.11.2026
3 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
НА ЧУМАВАТА СМРАД РОССИ
В ИЗТРОПАНАТА ПРЕДНИСТРОВСКА
РЕПУБЛИКА
18:33 08.11.2026
4 БОКО - ТИКВАТА
Коментиран от #5
18:36 08.11.2026
5 Неразбрал
До коментар #4 от "БОКО - ТИКВАТА":Боко какво казваш ......какво ще вдигнеш или .....КАКВО ЩЕ ЗАДИГНЕШ ???
18:41 08.11.2026
6 Верните
18:43 08.11.2026
7 Румъния вдигна изтребители
18:44 08.11.2026
8 Ще се наиграят
18:52 08.11.2026
9 система е засекла
18:54 08.11.2026
10 ПИТАНКА
19:01 08.11.2026
11 БНТ
19:08 08.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Госъ
19:15 08.11.2026