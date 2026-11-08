Румъния вдигна изтребители след засечени въздушни цели

Румънската радиолокационна система е засекла две въздушни цели край Змийския остров в Черно море, съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния. И двете са били наблюдавани в украинското въздушно пространство, но заради близостта до румънската граница са предприети мерки за наблюдение и предупреждение на населението.

Първата цел е засечена на около 30 километра източно от Змийския остров. Два самолета F-18 на испанските ВВС, които изпълняват дежурство по мисията „Въздушна полиция“, са излетели от авиобаза „Михаил Когълничану“.

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Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации, а в 14:02 часа е изпратено съобщение RO-ALERT до жителите на източната част на окръг Тулча.

„Целта изчезна от радара източно от Сулина“, съобщи румънското Министерство на националната отбрана.

По-късно радарите са засекли нова въздушна цел на около 55 километра западно от Змийския остров. За проследяването ѝ са излетели два хеликоптера NH-90 на испанските въоръжени сили. Въздушната тревога е отменена в 15:26 часа, а според Инспектората за извънредни ситуации в Тулча не са постъпвали сигнали на телефон 112.

Нова тревога край границата с Украйна

По-късно през деня е засечена още една въздушна цел в украинското въздушно пространство, на около 4 километра северно от село Килия Веке и в близост до румънската граница. Министерството на националната отбрана е изпратило два румънски изтребителя F-16 от авиобаза Фетещ.

Заради новата цел в 16:51 часа е изпратено второ съобщение RO-ALERT, този път до населението в северната част на окръг Тулча. Жителите са призовани да запазят спокойствие и да се укрият в мазета или защитни съоръжения, а при липса на такива да останат на закрито, далеч от прозорци и външни стени.

Румънските власти не са съобщили въздушните цели да са навлезли в румънското въздушно пространство.

Източници: agerpres.ro, news.ro