Новини
Свят »
Румъния »
Румъния вдигна изтребители след засечени въздушни цели
  Тема: Украйна

Румъния вдигна изтребители след засечени въздушни цели

8 Ноември, 2026 18:22 738 13

  • румъния-
  • змийският остров-
  • тулча-
  • въздушни цели-
  • ro-alert

Испански самолети F-18 и хеликоптери NH-90 са вдигнати във въздуха.

Румъния вдигна изтребители след засечени въздушни цели - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Румънската радиолокационна система е засекла две въздушни цели край Змийския остров в Черно море, съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния. И двете са били наблюдавани в украинското въздушно пространство, но заради близостта до румънската граница са предприети мерки за наблюдение и предупреждение на населението.

Първата цел е засечена на около 30 километра източно от Змийския остров. Два самолета F-18 на испанските ВВС, които изпълняват дежурство по мисията „Въздушна полиция“, са излетели от авиобаза „Михаил Когълничану“.

Още новини от Украйна

Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации, а в 14:02 часа е изпратено съобщение RO-ALERT до жителите на източната част на окръг Тулча.

„Целта изчезна от радара източно от Сулина“, съобщи румънското Министерство на националната отбрана.

По-късно радарите са засекли нова въздушна цел на около 55 километра западно от Змийския остров. За проследяването ѝ са излетели два хеликоптера NH-90 на испанските въоръжени сили. Въздушната тревога е отменена в 15:26 часа, а според Инспектората за извънредни ситуации в Тулча не са постъпвали сигнали на телефон 112.

Нова тревога край границата с Украйна

По-късно през деня е засечена още една въздушна цел в украинското въздушно пространство, на около 4 километра северно от село Килия Веке и в близост до румънската граница. Министерството на националната отбрана е изпратило два румънски изтребителя F-16 от авиобаза Фетещ.

Заради новата цел в 16:51 часа е изпратено второ съобщение RO-ALERT, този път до населението в северната част на окръг Тулча. Жителите са призовани да запазят спокойствие и да се укрият в мазета или защитни съоръжения, а при липса на такива да останат на закрито, далеч от прозорци и външни стени.

Румънските власти не са съобщили въздушните цели да са навлезли в румънското въздушно пространство.

Източници: agerpres.ro, news.ro


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ко

    6 1 Отговор
    призовали ги да вземат памперсите и да бягат в бункерите.

    18:28 08.11.2026

  • 2 Кина

    5 2 Отговор
    Силата на клоуните винаги е по телевизията..

    18:30 08.11.2026

  • 3 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    2 7 Отговор
    РУМЪНЦИТЕ КАКВО СЕ ЧУДЯТ
    НА ЧУМАВАТА СМРАД РОССИ
    В ИЗТРОПАНАТА ПРЕДНИСТРОВСКА
    РЕПУБЛИКА

    18:33 08.11.2026

  • 4 БОКО - ТИКВАТА

    7 0 Отговор
    А ние какво ше вдигнем .....?????

    Коментиран от #5

    18:36 08.11.2026

  • 5 Неразбрал

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "БОКО - ТИКВАТА":

    Боко какво казваш ......какво ще вдигнеш или .....КАКВО ЩЕ ЗАДИГНЕШ ???

    18:41 08.11.2026

  • 6 Верните

    3 0 Отговор
    на Зеленски отряди продължават опитите да вкарат Европа във войната а Той самия се крие в Испания...

    18:43 08.11.2026

  • 7 Румъния вдигна изтребители

    3 1 Отговор
    После пак и пак и пак и така до фалит. Брутният външен дълг на Румъния достига рекордните 234,87 млрд. евро към юли 2026 година, по данни на Националната банка на Румъния.... ту-тууу !

    18:44 08.11.2026

  • 8 Ще се наиграят

    2 0 Отговор
    Най на края.

    18:52 08.11.2026

  • 9 система е засекла

    3 0 Отговор
    ........истема е Засекла две въздушни цели - Може ли без софийски диалект?

    18:54 08.11.2026

  • 10 ПИТАНКА

    1 0 Отговор
    А с оня червен пипер кво стана

    19:01 08.11.2026

  • 11 БНТ

    1 0 Отговор
    Имат пилоти да вдигат самолета, а ние имаме самолети, ама нямаме пилот и само гледаме дроновете.

    19:08 08.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Госъ

    0 1 Отговор
    С тия провокации се сещам когато руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Турция какво стана почти веднага .. мисля от тогава не се е случвало повече..Не че тука румънското е нарушено .

    19:15 08.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания