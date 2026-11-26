Румънското правителство удължи с шест месеца тавана на търговската надценка за основните хранителни продукти. Ограничението ще остане в сила до 30 юни 2027 г., като списъкът на стоките не се променя, съобщи министърът на земеделието Флорин Барбу след заседанието на кабинета.

Правилата ограничават надценката по цялата дистрибуторска верига до 5 процента, а тази в търговската мрежа - до 20 процента. В списъка са включени бял хляб, прясно мляко, яйца, някои видове сирене и кисело мляко, масло, прясно пилешко и свинско месо, зеленчуци, захар и олио. Ограничението не определя крайна цена на рафта, а размера на маржа, който могат да начисляват участниците във веригата.

Мярката беше въведена през август 2023 г. като временна реакция срещу рязкото поскъпване на храните и оттогава е удължавана неколкократно. Според данните, цитирани от Барбу, преди въвеждането ѝ общата инфлация в Румъния е била 10 процента, а при земеделските и хранителните продукти е достигала 17 процента. През юни 2026 г. срокът на действие беше удължен до 31 декември 2026 г., преди правителството да приеме новото продължаване.

Предстои проверка на разликите между местни и вносни стоки

Следващата седмица Министерството на земеделието ще обсъди с екип на Съвета за конкуренцията надценките за румънски и вносни продукти. Барбу заяви, че някои местни стоки стигат до рафтовете с надценка от 100 процента, докато при вносни продукти се прилагат маржове от 18 или 20 процента.

„Искаме да премахнем нелоялните търговски практики на пазара. Не искаме да засягаме търговията и да се намесваме в свободния пазар, но искаме румънските преработватели и фермери да получават справедлива цена, а крайните потребители да имат качествени продукти на коректна цена“, заяви Флорин Барбу.

Министърът подчерта, че таванът от 20 процента се прилага след включването на преките и непреките разходи на преработвателите и търговците. Данните за разликите между местни и вносни стоки предстои да бъдат анализирани от компетентните органи.

Лицензирането на украинския внос остава до края на 2027 г.

Кабинетът удължи с една година и механизма за лицензиране на вноса на определени земеделски продукти от Украйна. Той ще действа до 31 декември 2027 г. и обхваща пшеница, царевица, маслодайни култури, пшенично брашно, захар, яйца и птиче месо.

Механизмът беше въведен през 2023 г., за да се гарантира, че стоките, предназначени за транзит през Румъния, няма да остават на вътрешния пазар. Европейската комисия тогава определи специални временни мерки за няколко държави, сред които Румъния, заради затрудненията при движението на украинската селскостопанска продукция.

Одобрена е и финансова подкрепа за фермери, засегнати от увеличението на разходите за торове. За програмата Румъния е получила 29,9 милиона евро от Европейската комисия, а държавният бюджет ще осигури допълнителни 29,9 милиона евро.

Източници: bta.bg, digi24.ro, agerpres.ro