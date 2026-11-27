Президентските избори в Румъния от 2024 г. не са били анулирани заради руското влияние, заяви президентът Никушор Дан на пресконференция в Брюксел. По думите му решението е било свързано с нарушения във финансирането на кампанията, немаркирана политическа реклама и злоупотреба със социалните мрежи.

„От правна гледна точка ние поддържаме тезата, че съществува руско влияние в Румъния, така както съществува руско влияние в Европа – в изборни процеси, саботажи, кибератаки, целия арсенал на хибридната война. Но това няма връзка с касирането на изборите в Румъния“, каза Дан.

Първият тур се проведе на 24 ноември 2024 г., а вторият беше насрочен за 8 декември. На 6 декември Конституционният съд на Румъния единодушно анулира целия изборен процес и постанови изборите да започнат отначало. В решението си съдът посочи нарушения, които според него са засегнали честността, прозрачността и равнопоставеността на вота.

Три основания за анулирането

Никушор Дан определи като три основни елемента непрозрачното финансиране, политическата реклама без необходимата маркировка и манипулирането на цифровите платформи. Той посочи, че Калин Джорджеску е отчел нулеви разходи за кампанията, въпреки мащаба на онлайн активността около кандидатурата му.

Президентът допълни, че доклад на ТикТок е установил 27 000 координирано действащи акаунта. Според него данните за руското влияние трябва да бъдат разглеждани не само във връзка със събитията от 24 ноември 2024 г., а за период от десет години до днес.

„Има някои много, много убедителни доказателства, включително по отношение на събитията от 24 ноември“, заяви Дан и добави, че е трябвало тези въпроси по-рано да бъдат поставени публично.

Спорът за обещания доклад

Изявлението идва на фона на спор за официален доклад, който президентът обеща да представи за руската хибридна намеса и нарушенията във финансирането на кампанията. Документът все още не е публикуван, а лидерът на опозиционния Алианс за обединение на румънците Джордже Симион обвини държавния глава, че близо две години не е представил нови данни.

АУР представи собствен доклад в парламента. Никушор Дан призова гражданите да го прочетат, но заяви, че той не съдържа нова информация спрямо вече направените анализи. По думите му хора, които многократно отправят недоказани твърдения, не трябва да бъдат приемани безкритично от обществото.

Междувременно Европейският съд по правата на човека обяви за недопустима жалбата на Калин Джорджеску срещу анулирането на изборите. След повторното провеждане на президентския вот през 2025 г. Никушор Дан беше избран за държавен глава на Румъния.

Източници: radioromania.ro, euronews.ro