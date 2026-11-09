Коалицията унищожи ракетна установка в Сана

Коалицията, водена от Саудитска Арабия, съобщи, че е унищожила балистична ракетна установка в йеменската столица Сана. По данни на коалицията съоръжението е било използвано при опит за атака срещу Източната провинция на Саудитска Арабия.

В отделни изявления коалицията посочи, че е унищожила и две балистични ракетни установки в северната йеменска провинция Саада. Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала два балистични и два крилати ракетни снаряда, насочени към Рияд и други райони, както и безпилотен летателен апарат към южната част на страната. Коалицията не съобщи за жертви или материални щети от тези атаки.

Преди това Асошиейтед прес съобщи за 44 загинали и 40 ранени при последните удари, като посочи, че сред жертвите има 21 деца и 10 жени. Спасителни екипи продължаваха да издирват хора под развалините, което оставяше възможност броят да нарасне.

„Повечето от тях са деца“, заяви говорителят на здравното министерство на хусите Анис ал-Асбахи при последното обновяване на данните. Хусите обвиниха Саудитска Арабия за ударите по жилищни сгради. Саудитската страна не потвърди конкретната атака, а твърденията за броя на жертвите не са независимо проверени.

Ответни атаки и ново изостряне

Военният говорител на хусите Яхя Саре заяви, че групировката е извършила атаки срещу цели в Саудитска Арабия в отговор на ударите в Йемен. Той твърди, че саудитските сили са нанесли 91 въздушни и ракетни удара по шест йеменски провинции за последните 24 часа. И това твърдение не е независимо потвърдено.

Ескалацията се развива на фона на възобновените бойни действия между хусите и силите на международно признатото йеменско правителство, подкрепяни от Саудитска Арабия. Примирието, постигнато с посредничеството на ООН през 2022 г., до голяма степен прекрати мащабните сражения, но конфликтът отново се разрасна през последните месеци. Продължаването на ударите увеличава риска от нови цивилни жертви и от задълбочаване на хуманитарната криза в Йемен.

Източници: apnews.com, thestar.com.my