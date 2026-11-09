Жертвите при потъването на лодка край Сенегал станаха 39

Жертвите при потъването на лодка с мигранти край Сенегал са достигнали 39, след като спасителните служби са открили още тела. Плавателният съд се е преобърнал край град Кебемер, на около 180 километра северно от столицата Дакар.

Лодката е отплавала от Сен Луи в северната част на страната и е била насочена към испанското крайбрежие. Министерството на вътрешните работи първоначално съобщи за 21 загинали, но броят на жертвите е нараснал при продължаващото издирване.

Само един човек е бил спасен жив. Точният брой на пътниците не е установен, а няколко души все още се смятат за изчезнали. Спасителните екипи продължават работата по търсенето и възстановяването на тела.

Плаване по опасния атлантически маршрут

Лодката е следвала широко използван маршрут през Атлантическия океан, по който мигранти от Западна Африка се опитват да достигнат Канарските острови и Испания. Пътуването се извършва с дървени лодки без покрив и продължава стотици километри в открито море.

Според организацията Walking Borders 635 души са загинали по атлантическия маршрут през първите пет месеца на 2026 г. Точният брой на жертвите често остава неизвестен заради липсата на данни за хората на борда и за лодките, които изчезват без свидетели.

Призив за разследване

Президентът на Сенегал Басиру Диомай Файе е изразил съболезнования на семействата и е заявил, че властите ще предприемат действия срещу мрежите, организиращи опасните плавания.

Сенегалската неправителствена организация Action for Human Rights and Friendship е поискала разследване на държавната политика по миграцията. „Вече не е достатъчно да се оплакваме от корабокрушения, да обявяваме мерки за контрол и да броим прихващанията“, е заявила организацията.

Източници: apnews.com, internazionale.it