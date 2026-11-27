Най-малко осем мигранти са загинали в лодка край испанските Канарски острови, а шестима са били тежко ранени. Според постъпилите данни броят на жертвите може да е между осем и десет. Информацията е съобщена от испанската морска спасителна служба пред Франс прес.

Още 84 мигранти са били спасени и откарани в пристанището на Ла Рестинга на остров Йеро. Сред тях има и непълнолетно лице. Спасителната операция е извършена в морето край острова, който през последните седмици се превърна в основна точка за пристигане на лодки от Африка.

Испанската медия Cadena SER съобщи, че лодката е била открита на около 35 морски мили от Ла Рестинга. По данни на източници от спасителната операция тялото на лодката е било теглено към острова, докато най-тежко пострадалите са били евакуирани по въздух. Окончателният брой на жертвите трябва да бъде установен след пристигането на плавателния съд и извършването на медицински прегледи.

Ръст на пристиганията на остров Йеро

Случаят идва на фона на рязко увеличаване на миграционния поток към Канарските острови. На 14 ноември там са пристигнали 1580 мигранти с 15 лодки, което е било рекорд за един ден по този маршрут. Десет дни по-късно на остров Йеро са достигнали около 2100 души с 14 лодки, включително жени и деца.

През първата половина на ноември повече от 11 000 мигранти са достигнали Канарските острови, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на данни на испанското правителство. Само остров Йеро, с население около 12 000 души, е поел значителна част от пристигналите, което е натоварило местните центрове за прием и спешната помощ. Испания обяви извънредна ситуация на архипелага и отпусна допълнителни средства за разширяване на местата за настаняване.

Атлантическият маршрут от Западна Африка към Канарските острови е сред най-опасните миграционни пътища. Лодките често прекарват дни или седмици в морето, а спасителните екипи редовно откриват хора в тежко здравословно състояние. Властите все още не са съобщили окончателния брой на загиналите при последния случай.

Източници: bta.bg, cadenaser.com, apnews.com