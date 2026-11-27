Един човек е загинал, а 12 са били спасени, след като лодка с кубински мигранти е потънала близо до остров Кай Сал в Бахамите. Инцидентът е станал на 4 март 2021 г., след като плавателният съд се е преобърнал на около три морски мили от острова.

По данни на кубинското външно министерство оцелелите са прекарали повече от 14 часа във водата, преди да бъдат открити от кораб на Кралските отбранителни сили на Бахамите. Екипажът е извадил от морето 12 души и е открил тялото на един загинал.

Пътуването започнало от Виля Клара

Групата е напуснала провинция Виля Клара в централната част на Куба на 2 март 2021 г. с бързоходна лодка. Мигрантите са били откарани до необитаем остров в района на Бахамите, където друга лодка ги е взела, за да продължи пътуването към Съединените щати.

Втората лодка обаче е загубила устойчивост и се е преобърнала в морето. Не е съобщено точно колко души са били на борда. Кубинското външно министерство е посочило, че сред изчезналите има жени и две деца.

Издирването е прекратено

След спасителната операция са били проведени допълнителни действия по издирване с участието на въздухоплавателни средства, плавателни съдове на бахамските и кубинските власти, риболовни и туристически лодки, както и частни плавателни съдове.

Кубинското вътрешно министерство е обявило прекратяване на издирването, след като не са открити други оцелели. „С оглед на изминалото време от трагичния инцидент действията по издирването се прекратяват“, се казва в съобщение на ведомството, цитирано от АФП.

Случаят е поредният пример за риска, който поемат кубинци, опитващи се да достигнат до Съединените щати с малки и неподходящи за открито море плавателни съдове. През март 2021 г. кубинските власти свързаха трагедията с незаконните морски маршрути и призоваха за по-безопасни и законни възможности за миграция.

Източници: stabroeknews.com, infobae.com, univision.com