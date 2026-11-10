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Индия: Никой не трябва да бъде изоставен заради климата
  Тема: Енергийна трансформация

Индия: Никой не трябва да бъде изоставен заради климата

10 Ноември, 2026 14:20 412 1

  • cop31-
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  • климатични промени-
  • климатично финансиране-
  • парижко споразумение

Ню Делхи настоя за климатично финансиране, адаптация и справедлив преход за развиващите се държави на COP31 в Анталия

Индия: Никой не трябва да бъде изоставен заради климата - 1
Снимка: М. Богданова
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Никой не трябва да бъде изоставен в усилията за справяне с климатичните промени, заяви Индия на конференцията COP31 в Анталия. Страната призова за справедлив, равнопоставен и амбициозен резултат от форума, който се провежда от 9 до 20 ноември.

Индийското opening statement беше представено от Нарендра Бхушан, секретар в Министерството на околната среда, горите и климатичните промени. Той подчерта значението на многостранния подход и заяви, че Конвенцията на ООН за изменението на климата и Парижкото споразумение остават най-приобщаващите платформи, в които всяка държава има глас.

„Равенството е станало особено спешно, за да не бъде изоставен никой в колективните усилия за справяне с климатичните промени“, заяви Индия.

Позицията на Ню Делхи е свързана с предупреждението за нарастващите рискове при възможно надхвърляне на прага от 1,5 градуса по Целзий. Индия потвърди, че ще даде своя справедлив принос към глобалните климатични действия, но едновременно с това ще защитава развитието и благосъстоянието на населението си.

Финансирането остава основно искане

Индия определи справедливия преход и адаптацията като сериозни предизвикателства, особено за държавите от Глобалния юг. Там климатичните политики са пряко свързани с развитието, енергийния достъп и способността на обществата да се справят с последиците от промените в климата.

Ню Делхи настоя публичното финансиране от развитите държави да остане в основата на климатичните действия в развиващия се свят. Според индийската позиция тези средства са необходими както за ограничаване на емисиите, така и за адаптация към климатичните рискове.

Индия се позова и на член 9.1 от Парижкото споразумение, който според страната установява задължението на развитите държави да предоставят финансови ресурси на развиващите се. В предварителните си приоритети за COP31 Ню Делхи посочи предвидимото, основно публично и достъпно финансиране като ключово условие за изпълнение на климатичните цели.

Преговорите продължават до 20 ноември

Индия потвърди подкрепата си за принципа на общата, но диференцирана отговорност и съответните възможности на държавите. Страната заяви, че ще работи с всички участници за постигане на резултат, който да съчетава климатични действия, финансова подкрепа и уважение към националните условия.

COP31 продължава в Анталия до 20 ноември. Сред темите на форума са прилагането на Парижкото споразумение, адаптацията, климатичното финансиране и справедливият преход към икономика с по-ниски емисии.

Източници: themeghalayanexpress.com, newsonair.gov.in


Турция
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    14:21 10.11.2026

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