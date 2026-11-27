Глобалната средна температура е била с повече от 2°C над прединдустриалните нива в продължение на седем поредни дни. Серията обхваща периода от 18 до 24 ноември и е първата с такава продължителност в историята на измерванията, потвърди европейската служба за наблюдение на климата „Коперник“.

Сравнението е направено със средните температури за същите календарни дни през периода 1850-1900 г., който обичайно се използва като ориентир за прединдустриалната епоха.

Това не е същото като преминаване на дългосрочния праг от 2 градуса, заложен в Парижкото споразумение, но е тревожен сигнал за посоката, в която се движи климатът ни

Това заяви Саманта Бърджес, стратегически ръководител по въпросите на климата в „Коперник“.

Дневен рекорд, но не и дългосрочно преминаване на прага

Достигането на повече от 2°C за отделни дни или кратки периоди не означава, че светът вече е преминал дългосрочния праг от 2°C по Парижкото споразумение. За него се използват многогодишни средни стойности, а не измерване на отделен ден.

Преди тазгодишната серия границата от 2°C е била преминавана само в шест отделни дни. Четири от тях са били през февруари 2024 г., а два през ноември 2023 г. По-рано през този ноември температурата е била над прага и в още три дни, преди да започне седемдневният период.

Ел Ниньо допълва ефекта от глобалното затопляне

Според учените необичайно високите стойности са резултат от съчетанието между продължаващото затопляне, причинено от емисиите на парникови газове, и климатичния феномен Ел Ниньо. Световната метеорологична организация прогнозира, че настоящият епизод ще се запази до началото на 2027 г., като пикът му се очаква към края на 2026 г.

„Ел Ниньо ще отмине, но затоплянето, причинено от емисиите на парникови газове, няма да изчезне, освен ако не намалим тези емисии“, подчерта Бърджес.

Данните на Световната метеорологична организация показват, че средната глобална температура от януари до септември 2026 г. е била с 1,47°C над равнището за 1850-1900 г. Периодът от 2023 до 2026 г. включва четирите най-топли години, регистрирани досега, а влиянието на силния Ел Ниньо може да повиши допълнително средната стойност за цялата 2026 г.

Прагът от 1,5°C вече се очаква да бъде надхвърлен

Международната цел е глобалното затопляне да бъде ограничено до 1,5°C над прединдустриалните нива, за да се намалят рисковете от по-чести и тежки горещи вълни, суши, наводнения и загуба на екосистеми. Доклад на Програмата на ООН за околната среда посочва, че временното надхвърляне на този праг вече е неизбежно.

Според оценката на ООН решаващи ще бъдат размерът и продължителността на това надхвърляне. Колкото по-дълго температурите останат над 1,5°C, толкова по-големи са рисковете за хората, природата и икономиките.