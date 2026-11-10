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Великобритания инвестира £90 млн. в дронове срещу руски подводници
  Тема: Киберсигурност

Великобритания инвестира £90 млн. в дронове срещу руски подводници

10 Ноември, 2026 19:37 803 11

  • великобритания-
  • кралският флот-
  • руски подводници-
  • подводни кабели-
  • атлантически океан

Проектът Atlantic Net ще използва автономни системи и изкуствен интелект за наблюдение на Северния Атлантик и защита на подводни кабели и енергийни мрежи

Великобритания инвестира £90 млн. в дронове срещу руски подводници - 1
Снимка: defence-industry.eu
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания обяви инвестиция от 90 млн. британски лири в дронове, сензори и системи с изкуствен интелект за Кралския флот. Проектът Atlantic Net е насочен към откриването на руски подводници и защитата на подводните комуникационни кабели, енергийните мрежи и ключовите морски маршрути в Северния Атлантик.

Новата система ще използва мрежа от автономни средства, които ще работят заедно с екипирани кораби и подводници. Сензори ще следят активността под водата, а безпилотни системи ще патрулират в морските дълбини и ще подпомагат проследяването на потенциални заплахи.

По-ранно предупреждение за флота

Atlantic Net ще обедини данните в единна услуга за подводно наблюдение. Така корабите за лов на подводници и подводниците от клас Astute ще получават по-ранно предупреждение за опасности и по-пълна картина на случващото се под морската повърхност.

Проектът е първата фаза от по-широката програма Atlantic Bastion на Кралския флот. Тя предвижда изграждането на хибриден военноморски флот от екипирани и безпилотни плавателни средства, които да проследяват вражески подводници и да защитават инфраструктурата, свързваща Великобритания и съюзниците ѝ.

В рамките на програмата ще се следят комуникационни кабели и енергийни мрежи. Великобритания посочва, че целта е да се засили защитата срещу намеса, саботаж и друга враждебна дейност, включително чрез координация със съюзниците от НАТО и Съвместните експедиционни сили.

Близо 200 нови работни места

Рамковото споразумение е с британската компания Ocean Infinity Solutions от Хемпшър. То ще открие възможност за инвестиция от 90 млн. лири и ще подкрепи близо 200 квалифицирани работни места, както и заетост във веригата на доставки. Британското Министерство на отбраната посочва, че разходите му с индустрията в Югоизточна Англия вече подкрепят 38 700 работни места.

„Заплахите под Северния Атлантик се променят и ние се променяме заедно с тях“, заяви министърът за отбранителна готовност и индустрия Лука Полард. По думите му инвестицията ще даде на Кралския флот технологии за по-ранно откриване на заплахи и за защита на критичната инфраструктура.

Кралският флот и Ocean Infinity Solutions ще обединят морски системи, подводно наблюдение, комуникации, дистанционни операции и услуги за данни в единна capability под ръководството на флота. Споразумението беше обявено на Международната конференция за морска мощ в Осло.

Източници: gov.uk


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    16 1 Отговор
    Те май и в дронове срещу товарни кораби доста са инвестирали😉

    19:39 10.11.2026

  • 2 от село

    19 1 Отговор
    Британия е затънала до уши в киреча !!

    19:40 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И Киев е Руски

    18 1 Отговор
    Без мислено .Тия на острова си мислят и мечтаят за дронове.Посейдон наблюдава и си умира от смях

    19:43 10.11.2026

  • 5 Соске

    16 1 Отговор
    Пари на ветъра,като пари дадени на факти за факти

    19:46 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 666

    9 1 Отговор
    А какво ще правят англетата ако се появи Посейдон

    19:55 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой си

    8 0 Отговор
    Не знам какво ги бавят, крайно време е да хапнат дървото.

    20:13 10.11.2026

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