Великобритания инвестира £90 млн. в дронове срещу руски подводници

Великобритания обяви инвестиция от 90 млн. британски лири в дронове, сензори и системи с изкуствен интелект за Кралския флот. Проектът Atlantic Net е насочен към откриването на руски подводници и защитата на подводните комуникационни кабели, енергийните мрежи и ключовите морски маршрути в Северния Атлантик.
Новата система ще използва мрежа от автономни средства, които ще работят заедно с екипирани кораби и подводници. Сензори ще следят активността под водата, а безпилотни системи ще патрулират в морските дълбини и ще подпомагат проследяването на потенциални заплахи.
По-ранно предупреждение за флота
Atlantic Net ще обедини данните в единна услуга за подводно наблюдение. Така корабите за лов на подводници и подводниците от клас Astute ще получават по-ранно предупреждение за опасности и по-пълна картина на случващото се под морската повърхност.
Проектът е първата фаза от по-широката програма Atlantic Bastion на Кралския флот. Тя предвижда изграждането на хибриден военноморски флот от екипирани и безпилотни плавателни средства, които да проследяват вражески подводници и да защитават инфраструктурата, свързваща Великобритания и съюзниците ѝ.
В рамките на програмата ще се следят комуникационни кабели и енергийни мрежи. Великобритания посочва, че целта е да се засили защитата срещу намеса, саботаж и друга враждебна дейност, включително чрез координация със съюзниците от НАТО и Съвместните експедиционни сили.
Близо 200 нови работни места
Рамковото споразумение е с британската компания Ocean Infinity Solutions от Хемпшър. То ще открие възможност за инвестиция от 90 млн. лири и ще подкрепи близо 200 квалифицирани работни места, както и заетост във веригата на доставки. Британското Министерство на отбраната посочва, че разходите му с индустрията в Югоизточна Англия вече подкрепят 38 700 работни места.
„Заплахите под Северния Атлантик се променят и ние се променяме заедно с тях“, заяви министърът за отбранителна готовност и индустрия Лука Полард. По думите му инвестицията ще даде на Кралския флот технологии за по-ранно откриване на заплахи и за защита на критичната инфраструктура.
Кралският флот и Ocean Infinity Solutions ще обединят морски системи, подводно наблюдение, комуникации, дистанционни операции и услуги за данни в единна capability под ръководството на флота. Споразумението беше обявено на Международната конференция за морска мощ в Осло.
Източници: gov.uk
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
19:39 10.11.2026
2 от село
19:40 10.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И Киев е Руски
19:43 10.11.2026
5 Соске
19:46 10.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 666
19:55 10.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Някой си
20:13 10.11.2026