Великобритания инвестира £90 млн. в дронове срещу руски подводници

Великобритания обяви инвестиция от 90 млн. британски лири в дронове, сензори и системи с изкуствен интелект за Кралския флот. Проектът Atlantic Net е насочен към откриването на руски подводници и защитата на подводните комуникационни кабели, енергийните мрежи и ключовите морски маршрути в Северния Атлантик.

Новата система ще използва мрежа от автономни средства, които ще работят заедно с екипирани кораби и подводници. Сензори ще следят активността под водата, а безпилотни системи ще патрулират в морските дълбини и ще подпомагат проследяването на потенциални заплахи.

По-ранно предупреждение за флота

Atlantic Net ще обедини данните в единна услуга за подводно наблюдение. Така корабите за лов на подводници и подводниците от клас Astute ще получават по-ранно предупреждение за опасности и по-пълна картина на случващото се под морската повърхност.

Проектът е първата фаза от по-широката програма Atlantic Bastion на Кралския флот. Тя предвижда изграждането на хибриден военноморски флот от екипирани и безпилотни плавателни средства, които да проследяват вражески подводници и да защитават инфраструктурата, свързваща Великобритания и съюзниците ѝ.

В рамките на програмата ще се следят комуникационни кабели и енергийни мрежи. Великобритания посочва, че целта е да се засили защитата срещу намеса, саботаж и друга враждебна дейност, включително чрез координация със съюзниците от НАТО и Съвместните експедиционни сили.

Близо 200 нови работни места

Рамковото споразумение е с британската компания Ocean Infinity Solutions от Хемпшър. То ще открие възможност за инвестиция от 90 млн. лири и ще подкрепи близо 200 квалифицирани работни места, както и заетост във веригата на доставки. Британското Министерство на отбраната посочва, че разходите му с индустрията в Югоизточна Англия вече подкрепят 38 700 работни места.

„Заплахите под Северния Атлантик се променят и ние се променяме заедно с тях“, заяви министърът за отбранителна готовност и индустрия Лука Полард. По думите му инвестицията ще даде на Кралския флот технологии за по-ранно откриване на заплахи и за защита на критичната инфраструктура.

Кралският флот и Ocean Infinity Solutions ще обединят морски системи, подводно наблюдение, комуникации, дистанционни операции и услуги за данни в единна capability под ръководството на флота. Споразумението беше обявено на Международната конференция за морска мощ в Осло.

Източници: gov.uk