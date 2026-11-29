Франция, Великобритания и още шест държави призоваха палестинските власти да произведат законодателни и президентски избори през първото тримесечие на 2027 г. Общата декларация беше подписана от Австралия, Белгия, Канада, Люксембург, Норвегия и Полша, освен Франция и Великобритания.

Призивът беше отправен на 28 ноември – датата, на която трябваше да се проведат законодателните избори. Президентът на Палестина Махмуд Абас отложи вота, насрочен за 28 ноември 2026 г., както и президентските избори, планирани първоначално за началото на 2027 г.

„Този недостиг на избори продължава да лишава палестинския народ от правото да избира своите представители“, заявяват външните министри.

В декларацията се посочва, че свободните и прозрачни избори са необходими за възстановяването на легитимността на палестинските институции и за демократичното обновяване. Осемте държави свързват процеса и с възможното връщане на Палестинската автономия в Ивицата Газа, както и с перспективата за решение с две държави.

Разминаване между призива и обявената дата

Според информация на Ройтерс палестинските власти са определили 11 септември 2027 г. като нова дата за законодателните и президентските избори. Това означава, че настояването на осемте държави за вот през първите три месеца на годината влиза в пряко разминаване с действащия график, обявен от Махмуд Абас.

Палестинските власти мотивираха отлагането с израелски мерки и влошената ситуация със сигурността в Газа. В писмо, цитирано от Ройтерс, се посочва, че условията за провеждане на приобщаващ и свободен вот не са били налице. Европейският съвет също изрази съжаление за отлагането и призова изборите да бъдат организирани възможно най-скоро в началото на 2027 г.

Вотът се отлага след две десетилетия без национални избори

Палестинците не са провеждали национални президентски и законодателни избори от 2005-2006 г. Махмуд Абас беше избран за президент през 2005 г., а година по-късно Хамас спечели законодателните избори. През 2007 г. движението пое контрола над Ивицата Газа и изтласка оттам силите, лоялни на Фатах.

Мандатът на Абас изтече през 2009 г., но той остана начело на Палестинската автономия. Новият вот е представян от европейските държави като условие за по-голяма представителност на палестинското управление. Те заявяват готовност да подкрепят изборния процес чрез мисия на Европейския съюз за наблюдение и чрез съдействие на независимата избирателна комисия.

Източници: timesofisrael.com, al-monitor.com, investing.com