Великобритания е изпратила писма до около 100 000 бивши военнослужещи, които са част от стратегическия резерв на страната. В тях Министерството на отбраната ги приканва да обновят данните си за контакт, професионалните си умения и квалификациите, придобити след напускането на армията.

Получателите запазват законово задължение да бъдат извикани на служба при най-тежки обстоятелства. В официалната информация на британското правителство се посочва, че това може да стане при национална извънредна ситуация, нападение срещу Обединеното кралство, подготовка за война или война. Повикването обаче не е автоматично, а изпращането на писмо не представлява заповед за мобилизация.

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„Това е разумна и необходима предпазна стъпка“, заяви министърът на отбраната Уес Стрийтинг пред Sky News. По думите му мярката не е знак, че войната е непосредствена, а начин правителството да знае с кого разполага и какви умения имат бившите военнослужещи.

„Хората трябва да приемат това като успокоение, а не като повод за тревога“, каза Стрийтинг.

Доброволно участие в учения

Стратегическият резерв включва приблизително 95 000 бивши военнослужещи от Кралските военноморски сили, британската армия и Кралските военновъздушни сили. Част от тях ще могат доброволно да се включат в обучения, учения и краткосрочна служба.

Британското правителство планира да покани до около 1000 резервисти за участие в учението на НАТО Steadfast Defender през пролетта на 2027 г. Поканите ще бъдат доброволни и няма да заменят формалната процедура за повикване. За подходящите кандидати ще бъдат преценявани военният и цивилният опит, квалификациите, физическата годност и личните обстоятелства.

Почти половината са трудно откриваеми

Кампанията разкрива и проблем с поддържането на данните. Според Sky News Министерството на отбраната не разполага с актуални преки контакти за почти половината от стратегическите резервисти. Началниците на Кралските военноморски сили, армията и военновъздушните сили са публикували отворени писма, с които призовават бившите военнослужещи да обновят адресите, телефоните, квалификациите и информацията за цивилната си работа.

Стратегическият резерв съществува от десетилетия, но след края на Студената война редовният контакт и обучението му са били ограничени. Лондон започна да възстановява тази връзка на фона на войната в Украйна и на оценката на британското правителство, че средата за сигурност в Европа е станала по-опасна и непредвидима.

Британските власти подчертават, че става дума за резерв от хора, служили доброволно във въоръжените сили, а не за въвеждане на военна повинност за населението. Повечето ветерани нямат задължение за връщане на служба, а наличието на такова задължение само по себе си не означава, че ще бъдат мобилизирани.