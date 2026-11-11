Камарата на представителите блокира импийчмънта на Хегсет

Камарата на представителите на САЩ блокира опита за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Законодателите гласуваха с 211 срещу 204 гласа резолюцията да бъде изпратена в съдебната комисия, което на практика прекрати инициативата в настоящата сесия на Конгреса. Резултатът беше постигнат почти изцяло по партийна линия – 210 републиканци подкрепиха процедурното решение срещу един, докато 203 демократи гласуваха против него. Един независим представител също подкрепи изпращането в комисията.

Резолюцията беше внесена от републиканеца Томас Маси от Кентъки и съдържаше осем пункта за импийчмънт. В нея се твърди, че Хегсет е започнал военни действия срещу Иран без одобрение от Конгреса, не е спазил изисквания за ограничаване на цивилните жертви и е ръководил операции срещу предполагаеми наркотрафиканти, при които са извършени незаконни убийства. Маси обвини министъра и в ответни действия срещу сенатора демократ Марк Кели заради изявленията му към военнослужещи, както и във връзка с военната операция по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро. Твърденията са част от внесената резолюция, а не установени съдебни факти.

Хегсет отхвърли обвиненията

Хегсет защити действията си на пресконференция в Пентагона и определи инициативата като „фарс“ и „политическо зрелище“. „Нито едно от тези твърдения не представлява тежко престъпление или нарушение“, заяви министърът, според CBS News. Той каза, че става дума за партийни спорове около политиката, които се използват за политизиране на армията.

Президентът Доналд Тръмп подкрепи Хегсет и приветства резултата от гласуването. Преди вота председателят на Камарата Майк Джонсън определи инициативата като политически ход за привличане на внимание. В същото време някои републиканци заявиха, че са критични към работата на министъра, но не смятат, че твърденията срещу него достигат прага за импийчмънт.

Демократите могат да възобновят процедурата

Маси заяви след вота, че е разочарован, и обвини Конгреса, че депутатите знаят какво трябва да направят, но не намират смелост да го направят. Той каза, че няма да внася нова резолюция срещу Хегсет. Лидерът на демократите в Камарата Хаким Джефрис обаче заяви: „Това не е краят. Това е само началото.“

Демократите се очаква да поемат контрола върху Камарата на представителите и Сената през януари 2027 г. Това създава възможност процедурата да бъде възобновена от новото мнозинство, макар че резултатът от евентуален бъдещ вот не е предрешен. Ако Камарата все пак гласува импийчмънт, за отстраняването на Хегсет ще бъде необходимо осъждане с мнозинство от две трети в Сената.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, investing.com