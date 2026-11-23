Победата на демократа Чък Хъбард в Северна Каролина осигури на Демократическата партия най-малко 258 места в Камарата на представителите на САЩ. Така партията ще разполага с най-голямото си мнозинство в долната камара на Конгреса от 1992 г. насам.

Хъбард спечели в петия избирателен район на Северна Каролина срещу републиканката Вирджиния Фокс, председател на комисията по правилата в Камарата. Фокс отстъпи след повторно преброяване, което не промени минималната разлика между двамата кандидати. Хъбард води с 330 гласа при около 287 000 подадени бюлетини, съобщи Асошиейтед прес.

„Мирното предаване на изборна длъжност от един човек на друг е един от истинските отличителни белези на нашата система на управление“, заяви Фокс, цитирана от Асошиейтед прес. Тя беше избрана за Конгреса за първи път през 2004 г., докато за Хъбард това е първи мандат във федералния законодателен орган.

Най-силният резултат от повече от три десетилетия

Демократите спечелиха 44 места спрямо досегашния състав на Камарата, а републиканците имат най-малко 173 места. Четири надпревари все още не са окончателно определени – по една в Минесота и Тенеси и две в Луизиана, където са насрочени балотажи през декември. Това означава, че крайният брой на демократическите представители може да нарасне допълнително.

Резултатът от 258 места повтаря броя, спечелен от демократите след изборите през 1992 г. През 2008 г. партията получи 257 места. По-голямо мнозинство демократите са имали след изборите през 1990 г., когато разполагаха с 267 представители, но това остава извън посочвания от източниците период на сравнение с последните десетилетия.

Какво следва за новия Конгрес

Демократите ще поемат контрола върху Камарата и Сената през януари 2027 г., докато президент на САЩ остава републиканецът Доналд Тръмп. Това ще създаде разделено управление и ще даде на демократите възможност да организират разследвания на действията на администрацията, както и да прокарват законодателни инициативи в Камарата.

Лидерът на демократите в Камарата Хаким Джефрис, който е номиниран за председател, определи резултата като исторически. „Демократите в Камарата току-що осигуриха най-голямото мнозинство, което някоя партия е имала в Конгреса през този век“, написа той.

Сред заявените приоритети на партията са мерки срещу високите разходи за живот, възстановяване на данъчните облекчения по закона за достъпното здравеопазване и промени в съкращенията на програмата „Медикейд“. Новият Конгрес започва работа през януари.

Източници: apnews.com, investing.com