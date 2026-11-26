Министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер ще бъде във Вашингтон от 30 ноември до 3 декември, където ще се срещне с американския си колега Пийт Хегсет. Основните теми ще бъдат двустранните отношения в областта на сигурността, отбранителната индустрия и американските санкции срещу Анкара.

Посещението идва на фона на продължаващия спор около руските противовъздушни системи С-400. През 2020 г. САЩ наложиха на Турция санкции по закона CAATSA, след като Анкара придоби системите от Русия. Заради сделката Турция беше изключена и от програмата за изтребителите F-35.

Санкциите и програмата F-35

Турция отдавна настоява санкциите да бъдат отменени, а страната да се върне в програмата за американските изтребители. Скорошните контакти между президента Реджеп Тайип Ердоган и президента Доналд Тръмп засилиха очакванията в Анкара, че може да бъде намерено решение.

През юли 2026 г. Тръмп заяви, че Вашингтон би могъл да обсъди продажбата на F-35 на Турция. Американската позиция обаче остава свързана с въпроса за С-400, а евентуалното облекчаване на санкциите е свързано и с Конгреса на САЩ. В турския дневен ред остават както връщането в програмата, така и по-широкото възстановяване на отбранителното сътрудничество.

Иран, Украйна, Ирак и Сирия

Разговорите между Гюлер и Хегсет ще обхванат и последните регионални развития. Сред темите са конфликтите между Иран и САЩ, продължаващите действия на Израел в региона, усилията за прекратяване на войната между Русия и Украйна, както и сигурността в Ирак и Сирия.

Турция призовава Вашингтон да не възобновява пълномащабна война срещу Иран. Позицията на Анкара е, че „нов конфликт няма да е от полза за никого“.

Предстоящата среща ще се проведе в период на промени във Вашингтон. След междинните избори в САЩ демократите получиха мнозинство и в двете камари на Конгреса, което поставя допълнителен политически въпрос пред евентуалното отменяне на санкциите срещу Турция. Решението за F-35 и CAATSA остава едно от най-чувствителните звена в отношенията между двамата съюзници от НАТО.

Източници: bta.bg, hurriyetdailynews.com, axios.com