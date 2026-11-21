Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е наложил нови ограничения върху военното сътрудничество с Канада с поверителен меморандум, разпространен през седмицата. Това съобщи The Washington Post, позовавайки се на американски представители, запознати с директивата.

Не е публично уточнено кои конкретни програми и формати на взаимодействие ще бъдат ограничени. Един от американските представители е заявил, че решението вероятно ще бъде възприето в Отава като „шамар в лицето“. Изданието не е прегледало самия класифициран меморандум.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел е потвърдил, че ведомството преразглежда отношенията с Канада. „Предприемаме стъпки, за да гарантираме, че ангажиментите ни с Канада придвижват конкретни цели на американската отбрана и в крайна сметка подкрепят обновено отбранително партньорство“, е заявил той.

По думите на Парнел Вашингтон ще даде приоритет на двустранното сътрудничество, което укрепва защитата на САЩ и общото полукълбо, като същевременно подпомага способността на Канада да изпълнява задълженията си към НАТО.

Ключовите механизми остават извън ограниченията

Пентагонът уверява, че директивата няма да засегне обмена на разузнавателна информация между двете държави. Няма да бъде променено и взаимодействието им в рамките на НАТО и Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана, известно като НОРАД.

САЩ и Канада са сред основателите на НАТО, а военните им структури ежедневно координират действията си в НОРАД. Канада е и част от разузнавателния съюз „Петте очи“, заедно със САЩ, Великобритания, Австралия и Нова Зеландия.

Ройтерс потвърди информацията за меморандума, като също посочи, че новите ограничения са разпоредени от Хегсет и са свързани с отношенията между Вашингтон и Отава.

Решението идва на фона на задълбочаващо се напрежение

САЩ и Канада имат обща граница от 5525 мили и десетилетия наред поддържат тесни отбранителни връзки. Канадски военнослужещи са участвали заедно с американските сили във военни операции, включително в Афганистан, където са загинали най-малко 158 канадски военнослужещи, а около 2000 са били ранени.

Новата мярка идва след търговски спор между двете държави и многократни изявления на президента Доналд Тръмп, че Канада трябва да стане 51-вият щат на САЩ. Канадският премиер Марк Карни отговори през май 2025 г., че страната му „не се продава и никога няма да се продава“.

На 20 ноември Тръмп отново разкритикува канадската позиция, като заяви: „По някаква причина те се чувстват окуражени. Не можем повече да им позволяваме да се чувстват така.“

Канадският министър на отбраната Дейвид Макгинти заяви на форум по сигурността в Халифакс, че НАТО остава важен за колективната сигурност, но „не може да бъде единственият начин за съвместна работа“. Канадското посолство във Вашингтон не е отговорило на запитване за коментар.

Източници: washingtonpost.com, investing.com, apnews.com