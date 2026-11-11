Джон Тюн и Джим Джордан поведоха републиканците в Конгреса

Джон Тюн беше преизбран за лидер на републиканците в Сената на САЩ, а Джим Джордан спечели вота за ръководител на партията в Камарата на представителите. Решенията бяха взети след тежките загуби на републиканците на междинните избори, които ще ги оставят в малцинство и в двете камари на Конгреса.

Тюн беше подкрепен без възражения при таен вот, след като републиканските сенатори обсъждаха дали изборът на ръководство да бъде отложен. Предложението за отлагане беше отхвърлено с 31 на 15 гласа. Според Асошиейтед прес републиканците са загубили най-малко седем места в Сената, а изборите в Аляска и Мисисипи все още не са окончателно решени.

Тюн, сенатор от Южна Дакота, оглавява републиканците в горната камара от началото на 2025 г., когато наследи Мич Макконъл. Той заяви, че партията ще използва оставащите два месеца от мандата си като мнозинство, преди демократите да поемат контрола.

„Ще използваме максимално времето, което ни остава“, каза Тюн след преизбирането си.

Лидерът на републиканците съобщи още, че партията ще бъде „много активна“ в отстояването на консервативните си приоритети, след като демократите поемат управлението на Сената. Сред задачите до края на годината са финансирането на федералното правителство и утвърждаването на номинации на президента Доналд Тръмп.

Джордан победи Скалис

В Камарата на представителите Джим Джордан победи лидера на мнозинството Стив Скалис с 106 на 73 гласа. Вотът също беше таен и се проведе при закрити врата.

Джордан е председател на Комисията по правосъдие и съосновател на консервативната група „Свобода“, чийто първи председател е бил. Той ще наследи ръководния пост от Майк Джонсън, който се оттегля след загубата на републиканците на изборите.

Победата на Джордан представлява промяна в ръководството на партията в Камарата, която през следващия Конгрес ще бъде исторически малобройна. Демократите подготвят разследвания срещу администрацията, семейството и бизнеса на Тръмп, а Джордан представи опита си в надзора върху изпълнителната власт като ключов аргумент в кампанията си.

„Когато демократите предлагат повече правителство, ние ще предложим повече свобода. Ще водим тази битка в комисиите, в пленарната зала и по време на кампаниите всеки ден“, заяви Джордан.

Том Емър беше избран за републикански парламентарен камшик, което го поставя на второ място в ръководството на партията в Камарата. Лиса Макклейн запази поста на председател на конференцията. Новият Конгрес ще започне работа през януари, когато демократите ще поемат контрола и над двете камари.

Източници: apnews.com, nbcwashington.com