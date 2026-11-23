Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини демократите и Иран, че умишлено са поддържали високи цените на петрола преди междинните избори. В публикации в Truth Social той заяви, че след вота цените са се понижили рязко и определи случилото се като „гигантска измама“.

„И двете страни – демократите и Иран – направиха всичко възможно да задържат цената на петрола висока възможно най-дълго. След изборите цената спадна с рекордни темпове“, написа Тръмп. В друга публикация той попита дали не е „интересно“, че петролът е поевтинял именно след междинните избори, и добави: „Казах, че това ще се случи.“

Президентът каза още, че е „жалко“, че избирателите не са разбрали това преди да гласуват, и определи изборите като „много странни“. Междинният вот на 3 ноември доведе до загуба на контрола на републиканците над Камарата на представителите и Сената.

Пазарите реагираха веднага след вота

Спадът на петрола след изборите е потвърден от пазарните данни, но причината, посочена от Тръмп, не е доказана. На 4 ноември фючърсите на сорта „Брент“ поевтиняха с 8,7% до 94,62 долара за барел, а американският лек суров петрол WTI спадна с 8,3% до 88,12 долара. И двата показателя достигнаха най-ниските си нива от края на август.

Ройтерс свърза движението с очакванията на инвеститорите, че новото разпределение на силите във Вашингтон може да увеличи натиска върху Белия дом за прекратяване или ограничаване на войната с Иран. Демократите критикуваха конфликта, а контролът им над Конгреса може да затрудни финансирането и продължаването на военната операция.

Данните показват спад още преди изборите

Проверка на FactCheck.org показва, че поевтиняването е започнало преди вота. Според данни на Администрацията за енергийна информация цената на суровия петрол е спаднала от около 110 долара за барел на 19 октомври до приблизително 100 долара в деня преди изборите. На 19 ноември тя е била около 87 долара.

Експерти, цитирани от изданието, посочват няколко възможни фактора: сезонно намаляване на търсенето, отстраняване на проблеми в американски рафинерии и увеличени доставки през Ормузкия проток. Петролните анализатори не намират доказателства за тайно политическо споразумение, целящо да се повишат цените преди изборите.

Според FactCheck.org средната цена на обикновения бензин в САЩ е била около 3,63 долара за галон през седмицата до 16 ноември, след като е достигнала 4,34 долара през седмицата до 21 септември. Така спадът на горивата е започнал повече от месец преди междинния вот, а не едва след него.

Източници: oann.com, ca.investing.com, factcheck.org