Финансирането за военната операция на САЩ срещу Иран е осигурено до края на януари, заяви президентът Доналд Тръмп в интервю за „Ню Йорк пост“. Той предупреди, че след като демократите поемат контрола над Конгреса през януари, възможностите за продължаване на военните действия може да бъдат ограничени.

„Не знам как биха могли да го направят политически, защото ние печелим. Можем да сложим край на тази война когато пожелаем“, каза Тръмп, цитиран от изданието. Президентът определи американската кампания като военна победа и заяви, че евентуалното прекратяване на операциите преди постигането на целите би могло да превърне победата в поражение.

Тръмп отрече да преследва смяна на режима

В интервюто Тръмп заяви, че не търси смяна на режима в Иран. По думите му Израел вероятно може да постигне такава цел, но тя не е част от собствената му стратегия.

„Просто не искам те да имат ядрено оръжие. Никога не съм бил нито за, нито против смяната на режима. Това никога не е било критерий за мен“, заяви Тръмп.

Той посочи предотвратяването на иранска ядрена програма като основна цел на САЩ. В отделно интервю дни по-рано президентът заяви, че иска постоянна договореност с Техеран, която да остане в сила независимо от бъдещите промени във Вашингтон.

Спор за парите и правомощията на президента

Изявлението идва на фона на спорове във Вашингтон за цената на войната и за правомощията на президента да продължава настъпателни операции без ново разрешение от Конгреса. „Асошиейтед прес“ съобщи, че разходите за военни операции, боеприпаси и подмяна на оборудване са надхвърлили 48 милиарда долара към средата на ноември.

Американски сенатори обсъждат вариант да бъде осигурено финансиране за нуждите на Пентагона, но едновременно с това да се ограничат средствата за бъдещи настъпателни действия срещу Иран. Предлаганите ограничения биха оставили възможност за отбранителни операции и евакуация на американски граждани, но биха изисквали допълнително одобрение за нови атаки.

Според „Тайм“ Тръмп е отложил решенията за нова голяма операция до 2027 г., но преди това разполага с ограничен период за действия, тъй като новото демократическо мнозинство в Камарата на представителите ще встъпи в длъжност през януари.

Източници: iranintl.com, time.com, washingtonpost.com