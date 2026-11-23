Доналд Тръмп заяви, че ще му бъде „много трудно“ да работи с Чък Шумър, ако сенаторът от Ню Йорк бъде избран за лидер на демократическото мнозинство в Сената на САЩ.

„Ще ми бъде много трудно да работя с Чък Шумър, ако стане лидер на мнозинството в Сената“, написа Тръмп в Truth Social. Президентът добави, че Шумър се е провалил тежко като лидер при предишния си мандат и „вероятно отново ще се провали“. Тръмп го обвини и че е поддържал разследването за предполагаемата руска намеса в президентските избори през 2016 г.

Шумър в момента е лидер на демократите в малцинството в Сената. След междинните избори през ноември демократите спечелиха контрол и над двете камари на Конгреса, което ще им позволи да поемат мнозинството в началото на следващия конгрес.

Шумър е изправен пред вътрешнопартийно оспорване

Шумър се стреми да запази лидерския си пост, но кандидатурата му е оспорена от сенатора от Мериленд Крис Ван Холън. Гласуването ще се проведе на 1 декември и ще бъде тайно.

Според Ройтерс Шумър твърди, че има достатъчно гласове, за да продължи да ръководи демократите в Сената. Агенцията съобщава, че шестнайсет сенатори публично са го подкрепили, докато шестима са заявили подкрепа за Ван Холън.

Ван Холън заяви пред телевизия NBC, че не приема думите на Тръмп като подкрепа за кандидатурата си. „Както президентът Тръмп знае, аз съм се борил с него на всяка крачка, за да защитя демокрацията и Конституцията“, каза сенаторът според „Вашингтон пост“.

Противоречиви сигнали от Белия дом

Атаката срещу Шумър идва, след като Тръмп даде знак, че е готов да работи с бъдещото демократическо мнозинство. След изборите той заяви, че не иска да прекара две години, „налагайки вето на всичко“, и допусна възможност за сделки с демократите по здравеопазването.

Според „Вашингтон пост“ последната публикация на президента представлява по-конфронтационен сигнал към демократите, които ще контролират Конгреса. Ако Шумър запази лидерския пост, той ще бъде основният посредник между демократическото мнозинство в Сената и администрацията на Тръмп.

Резултатът от вътрешното гласуване на 1 декември ще определи кой ще води демократите в Сената и кой ще преговаря с президента по законодателните приоритети през следващия конгрес.

Източници: investing.com, washingtonpost.com, apnews.com