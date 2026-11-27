Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде знак, че е готов на по-широко сътрудничество с демократите, след като републиканците загубиха контрола над Камарата на представителите и Сената на междинните избори на 3 ноември.

„Имам усещането, че ще установим много по-широко двупартийно сътрудничество с демократите, чрез което ще можем да се заемем с редица въпроси, свързани със здравеопазването и много други области, и да постигнем резултати“, заяви Тръмп по време на телефонен разговор с американски военнослужещи.

Думите му очертават възможен опит за договаряне с Конгрес, който от януари 2027 г. ще бъде под контрола на демократите. Това ще ограничи възможностите на президента да прокарва законодателна програма само с подкрепата на републиканците и увеличава значението на двупартийните сделки.

Тръмп подчерта и правото си на вето

Наред с предложението за сътрудничество президентът отново акцентира върху правомощието си да блокира законопроекти. Той каза, че ветото е мощен инструмент, но добави: „Не възнамерявам да налагам вето на всичко през следващите две години“.

Изявлението идва на фона на предстоящия период, в който Белият дом ще трябва да работи с демократическо мнозинство в двете камари. Тръмп няма право да се кандидатира за трети президентски мандат според Конституцията на САЩ, което оставя оставащите две години от настоящия му мандат като последен възможен период за приемане на основни законодателни инициативи.

Здравеопазването може да стане първият тест

Една от възможните области за разговори е всеобщото здравно осигуряване. Новоизбраният сенатор демократ от Мичиган Абдул ел Сайед, който трябва да встъпи в длъжност през януари, настоява за публично финансирана система, известна като „Medicare for All“.

Ел Сайед предложи програмата да бъде наречена „TrumpCare“, ако президентът подкрепи приемането ѝ. Идеята привлече вниманието на Тръмп, който заяви, че ще се срещне с демократа и го определи като „умен човек“. За евентуалната среща първоначално съобщи „Ню Йорк пост“, а по-късно темата беше представена и като възможна посока за работа между президента и новото демократическо мнозинство.

Засега няма обявени конкретни договорености между Тръмп и демократите. Предстоящите разговори ще покажат дали помирителният тон ще доведе до реални преговори по здравеопазването или ще остане политически сигнал след тежките изборни загуби на републиканците.

Източници: time.com, nypost.com