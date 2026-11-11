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Автобус помете 32 коли в Южна Корея, 57 са ранени

Автобус помете 32 коли в Южна Корея, 57 са ранени

11 Ноември, 2026 05:24 580 3

  • автобусна катастрофа-
  • южна корея-
  • сондон-
  • пострадали-
  • пътна безопасност

Девет души са тежко ранени, а 48 са с леки травми при катастрофата в град Сондон. Полицията проверява твърдение на шофьора, че спирачките са отказали

Автобус помете 32 коли в Южна Корея, 57 са ранени - 1
Снимка: straitstimes.com
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автобус на градския транспорт се вряза в 32 превозни средства в южнокорейския град Сондон, южно от Сеул. Девет души са тежко ранени, а други 48 са получили леки наранявания, съобщи пожарната служба на провинция Кьонги. Няма данни някой от пострадалите да е в животозастрашаващо състояние.

Катастрофата е станала около 7:34 ч. местно време в сутрешния час пик в района на Ятап-донг, в квартал Пунданг. Според пожарните власти автобусът е ударил четири други автобуса, товарен камион и 27 леки автомобила, които чакали на светофар, след което се е блъснал в разделителната ограда. Сблъсъците са се разпрострели на около 100-150 метра.

Шофьорът на автобуса също е сред пострадалите и е откаран в болница. Пробата му за алкохол е била отрицателна. Пред полицията той е заявил: „Спирачките не работеха“. Разследващите проверяват тази версия, като ще анализират записи от видеокамери и бордовата камера на превозното средство.

На мястото са били изпратени 88 спасители и 33 специализирани автомобила. Създаден е временен медицински пункт, а движението в двете посоки е било спряно заради спасителната операция и отстраняването на повредените превозни средства.

Пожарната служба продължава да установява окончателния брой на пострадалите.

Източници: apnews.com, marketscreener.com, yna.co.kr


Южна Корея
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