Най-малко девет души загинаха, а други 28 бяха ранени, след като междуградски автобус се сблъска с пикап и падна в дере в Хондурас. Катастрофата е станала на път CA-5, в района на Куеста де ла Вирхен, в департамент Комаягуа, на около 90 километра от столицата Тегусигалпа.

Автобусът на компанията Transporte Carolina е обслужвал маршрута между Тегусигалпа и Ла Есперанса. След удара той излязъл от пътя и паднал по стръмен участък. Спасителните екипи са извършвали действия по изваждането на пътници от силно повреденото превозно средство.

„За съжаление, девет души загубиха живота си в резултат на тази трагедия“, е заявил капитанът от пожарната служба на Хондурас Хосуе Гарсия, цитиран от Франс прес. Той е потвърдил и броя на ранените. Според информация на пожарната сред загиналите са шофьорът на автобуса, още трима мъже и пет жени. Спасител е съобщил, че част от пътниците са били изхвърлени от автобуса при падането.

Причината за сблъсъка още се изяснява

Първоначалните данни сочат, че автобусът е загубил контрол след сблъсъка с пикапа, но причината за самата катастрофа все още не е установена. Министерството на общественото обвинение на Хондурас съобщи, че е приключило огледа и изземването на телата на деветте жертви. Пет от тях са жени, а четири са мъже. Три тела са били идентифицирани и предадени на близки, докато останалите шест са транспортирани до Тегусигалпа за съдебномедицински експертизи и установяване на самоличността.

Очаква се Dirección Nacional de Vialidad y Transporte да представи официален доклад за обстоятелствата около сблъсъка. До изготвянето му няма потвърдени данни за конкретно нарушение или за виновен участник.

Поредна тежка катастрофа по пътищата на Хондурас

Инцидентът се случва на фона на високата смъртност по пътищата в страната. На 9 септември ръководителят на Dirección Nacional de Vialidad y Transporte Ленин Морел съобщи, че от началото на 2026 г. до този момент при пътни инциденти са загинали 1391 души. Сред посочваните от властите фактори са превишената скорост, употребата на алкохол, разсейването и неспазването на пътните знаци.

През февруари 2024 г. при челен сблъсък между два автобуса в западната част на Хондурас загинаха най-малко 17 души, а 14 бяха ранени. Тогава властите също започнаха разследване на причините за катастрофата.

Източници: internazionale.it, eleconomista.com.mx, proceso.hn