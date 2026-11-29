Руски сили са атакували Одеса в нощта срещу 29 ноември. При удара е повредена жилищна многоетажна сграда и има пострадали хора, съобщи ръководителят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак. Броят и състоянието на пострадалите не са уточнени.

„В резултат на вражеския удар по жилищния многоетажен дом има пострадали“, заяви Лисак. По думите му на място работят всички съответни служби. Разкрит е и оперативен щаб, който трябва да окаже помощ на засегнатите жители.

Към публикуването на информацията не са съобщени данни за загинали при тази атака. Не са посочени и видът на използваното оръжие, точният брой на повредените жилища или мащабът на щетите по сградата.

Нови удари по града в рамките на няколко дни

Атаката е поредна за Одеса в рамките на няколко дни. На 25 ноември руски безпилотници повредиха друг жилищен блок, като предварително беше съобщено за един пострадал. Тогава взривната вълна е счупила прозорци на многоетажната сграда.

На 26 ноември при атака срещу Одеса и околните населени места е загинал 70-годишен мъж. Повредени са били обект на гражданската инфраструктура и територията на частен имот, съобщи ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

След последния удар аварийните екипи продължават работа на място, а оперативният щаб трябва да координира помощта за пострадалите и засегнатите домакинства.

Източници: pravda.com.ua