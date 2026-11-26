Руски изтребител Су-57 е заснет в близост до стратегически бомбардировач Ту-160 по време на въздушен патрул над Японско море. Кадрите са анализирани от Military Watch Magazine като първото публично документирано участие на Су-57 в ескорт на руски стратегически бомбардировач.

На видеото се виждат два Ту-160, придружавани от изтребители Су-35 и Су-30СМ. Самолетът, който се появява до единия бомбардировач, е идентифициран като Су-57 заради формата на корпуса и вертикалните опашни плоскости. Точният брой на участвалите Су-57, както и продължителността на евентуалното му участие в мисията, не са официално съобщени.

Руското министерство на отбраната посочи, че полетът на Ту-160 е продължил около 10 часа и че бомбардировачите са били ескортирани от Су-35С и Су-30СМ. Ведомството заяви, че „международните правила за използване на въздушното пространство са били стриктно спазени“.

Южнокорейските военни потвърдиха присъствието на два Ту-160 и два Су-35 в района между Корейския полуостров и Япония. Самолетите са навлезли в идентификационната зона за противовъздушна отбрана на Южна Корея, което е довело до излитане на южнокорейски изтребители. Не е установено нарушение на националното въздушно пространство.

Самолетите идват от руския Далечен изток

Вероятно в мисията е участвал 23-ти изтребителен авиационен полк, базиран на летище Дзьомги. Подразделението е първото строево формирование на руските Въздушно-космически сили, получило Су-57, като доставките за него вероятно са започнали през 2023 г.

Базата се намира в близост до авиационния завод в Комсомолск на Амур, където се произвеждат Су-35 и Су-57. Разположението на полка е от значение за руската авиация в Далечния изток, където Москва поддържа сили на огромна територия с ограничен брой бойни самолети.

Третата доставка на Су-57 за годината

На 19 ноември Обединената авиостроителна корпорация предаде на руските Въздушно-космически сили нова партида Су-57. Това е третата публично обявена доставка на този тип самолети за 2026 г., но точният брой на машините в отделните партиди не е разкрит.

Изтребителите в момента използват двигатели АЛ-41Ф-1С. По-новият двигател АЛ-51Ф трябва да увеличи характеристиките и обсега на Су-57, но въвеждането му се забавя. В същия регион Съединените щати поддържат в японски бази изтребители F-35, което превръща полета на руския Су-57 в демонстрация на присъствието на Москва в Източна Азия.

Източници: news.bg, apnews.com, chosun.com