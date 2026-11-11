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Автомобил уби трима край метростанция в Холивуд
  Тема: Войната на пътя

Автомобил уби трима край метростанция в Холивуд

11 Ноември, 2026 06:23 346 3

  • лос анджелис-
  • северен холивуд-
  • пешеходци-
  • катастрофа-
  • пожарна служба

Други трима са в критично състояние

Автомобил уби трима край метростанция в Холивуд - 1
Снимка: legaldefenders.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са загинали, а други най-малко трима са в критично състояние, след като автомобил е блъснал пешеходци в Северен Холивуд, Лос Анджелис. Инцидентът е станал във вторник, 10 ноември, около 17:55 часа местно време в района на 5300-ния блок на булевард „Норт Ланкършим“, близо до метростанция.

Трите жертви са били обявени за починали на място. Парамедици от Пожарната служба на Лос Анджелис са транспортирали най-малко трима други пострадали в критично състояние до местни болници.

„Трима пострадали бяха обявени за починали на място. Парамедиците на Пожарната служба на Лос Анджелис транспортират най-малко още трима души в критично състояние до местни болници“, съобщи службата.

По първоначални данни е участвал един автомобил, но обстоятелствата около сблъсъка не са изяснени. Не са съобщени самоличностите на загиналите и пострадалите.

Полицията в Лос Анджелис разследва инцидента. Засега няма потвърдени данни какво е причинило автомобила да навлезе в зоната с пешеходци, както и дали има задържан.

Източници: apnews.com, abc7.com


САЩ
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  • 1 Анонимен

    5 0 Отговор
    Не можах да разбера, защо ни е тази новина!

    06:26 11.11.2026

  • 2 Абсолютно

    2 0 Отговор
    празнословие, никому ненужна информация, талаш.

    06:29 11.11.2026

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    0 0 Отговор
    Богдан Милчев веднага да вземе отношение по въпроса...

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