Автомобил уби трима край метростанция в Холивуд

Трима души са загинали, а други най-малко трима са в критично състояние, след като автомобил е блъснал пешеходци в Северен Холивуд, Лос Анджелис. Инцидентът е станал във вторник, 10 ноември, около 17:55 часа местно време в района на 5300-ния блок на булевард „Норт Ланкършим“, близо до метростанция.

Трите жертви са били обявени за починали на място. Парамедици от Пожарната служба на Лос Анджелис са транспортирали най-малко трима други пострадали в критично състояние до местни болници.

„Трима пострадали бяха обявени за починали на място. Парамедиците на Пожарната служба на Лос Анджелис транспортират най-малко още трима души в критично състояние до местни болници“, съобщи службата.

По първоначални данни е участвал един автомобил, но обстоятелствата около сблъсъка не са изяснени. Не са съобщени самоличностите на загиналите и пострадалите.

Полицията в Лос Анджелис разследва инцидента. Засега няма потвърдени данни какво е причинило автомобила да навлезе в зоната с пешеходци, както и дали има задържан.

Източници: apnews.com, abc7.com