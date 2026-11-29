Земетресение с магнитуд 5,0 разтърси района на Лос Анджелис в Южна Калифорния. Епицентърът е бил на около 5 километра югозападно от Манхатън Бийч, а огнището е на дълбочина приблизително 12,2 километра. В националния каталог на Американската геоложка служба е посочена и оценка за магнитуд 5,1.

Трусът е усетен в широк район на Южна Калифорния. След него са регистрирани десетки вторични земетресения, като едно от тях е разлюляло пресцентъра на стадион „Роуз Боул“ в Пасадена преди мач между университетите на Южна Калифорния и Калифорнийския университет в Лос Анджелис.

Пожарната служба на Лос Анджелис задейства режим за земетресение и изпрати служители от 106 пожарни станции да проверят инфраструктурата в града. След огледите службата съобщи, че няма данни за значителни щети или пострадали в рамките на Лос Анджелис и възстанови нормалната си работа.

Очакват се още вторични трусове

„Вероятно ще има още усещаеми трусове“, заяви сеизмологът Луси Джоунс. По думите ѝ серията е „малко по-активна от средното, но в нормалните граници“. Властите в Манхатън Бийч предупредиха жителите да бъдат подготвени за нови вторични трусове, които могат да се появят минути, часове или дни след основното земетресение.

Американската асоциация за гражданска защита не е съобщила за опасност от цунами. Към момента няма потвърдени данни за жертви или сериозни разрушения в засегнатия район.

Най-силният трус в района от 2014 г.

Земетресението е най-силното, регистрирано в района на Лос Анджелис от 2014 г. насам. Южна Калифорния е една от най-активните сеизмични зони в Съединените щати, а трусовете с по-малък магнитуд са често явление. Земетресението в Нортридж през 1994 г. с магнитуд 6,7 остава сред най-разрушителните в съвременната история на региона.

Източници: apnews.com, goodmorningamerica.com