Най-малко 31 души са загинали, а 21 са ранени, след като цистерна с петролни продукти се е преобърнала и е избухнала на околовръстния път край Кайро. Пожарът е обхванал редица автомобили и мотоциклети в района на Варак, губернаторство Гиза.

Повече от 20 превозни средства са били обгорени при инцидента. Ранените са откарани в близки болници.

„Беше огромен пожар, автомобилите се оказаха блокирани един до друг заради пламъците. Беше шокираща гледка“, разказва очевидецът Ахмед Самир пред Асошиейтед прес. Спасителни екипи са изваждали хора от горящите коли, докато пожарникари са се опитвали да овладеят огъня.

Президентът на Египет Абдел Фатах ас-Сиси е изразил съболезнования на семействата на загиналите и е пожелал бързо възстановяване на ранените. Той е разпоредил на отговорните институции да осигурят необходимата подкрепа за пострадалите и близките им, както и да възстановят движението по пътя.

Прокуратурата е започнала разследване на катастрофата. Взети са ДНК проби от неидентифицираните жертви, а прокурори са извършили оглед на мястото и са разговаряли с оцелели и ранени. Причината за преобръщането на цистерната и евентуалната отговорност все още се изясняват.

Египетските власти продължават да уточняват самоличността на жертвите и окончателния мащаб на щетите.

Източници: apnews.com, english.ahram.org.eg, news.sky.com