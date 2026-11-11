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Пожар и трима ранени при атаката на ВСУ срещу руското пристанище Уст-Луга
  Тема: Украйна

Пожар и трима ранени при атаката на ВСУ срещу руското пристанище Уст-Луга

11 Ноември, 2026 08:02 1 110 23

  • уст-луга-
  • ленинградска област-
  • атака с дронове-
  • руски пристанища-
  • петролен износ

Трансформаторна подстанция е прекъснала работа. Засега няма данни за загинали или за пълно спиране на товарните операции

Пожар и трима ранени при атаката на ВСУ срещу руското пристанище Уст-Луга - 1
Снимка: Dnipro OSINT
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Атака с безпилотни летателни апарати е засегнала пристанищната зона на Уст-Луга в Ленинградска област, съобщават руските власти. След удара е избухнал пожар, а трима работници на пристанището са пострадали. За това съобщи губернаторът на региона Александър Дрозденко.

Той посочи, че в Уст-Луга е прекъснала работа трансформаторна подстанция. На този етап не е уточнено кой точно терминал или обект е бил повреден, нито какъв е размерът на материалните щети. Няма потвърдени данни за загинали.

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„Боевата работа продължава“, написа Дрозденко в разгара на атаката. По-късно той съобщи, че над Ленинградска област са били свалени около 150 безпилотника. В по-ранно съобщение губернаторът говореше за 146 унищожени апарата. Разминаването се дължи на различните междинни оценки, публикувани по време на нападението.

Пулковското летище в Санкт Петербург възобнови работа след близо седемчасово ограничение. Не са публикувани данни за пълно спиране на корабоплаването или товарните операции в Уст-Луга.

Защо портът е важен

Уст-Луга е един от ключовите руски износни центрове на Балтийско море. През него се превозват петрол, петролни продукти, зърно и други товари. Според данни, цитирани от Ройтерс, комплексът има капацитет от около 30 милиона тона годишно, включително приблизително 19 милиона тона тежки петролни продукти.

Пристанището е част от износната инфраструктура, която свързва руските рафинерии и складове с международните пазари. Затова пожар или повреда на терминал може да доведе до временно ограничаване на товаренето, пренасочване на товари към други пристанища и забавяне на доставките. Дали това ще се случи след последната атака, ще зависи от това кой обект е засегнат и колко бързо ще бъдат извършени ремонтите.

Поредна атака през 2026 г.

Уст-Луга вече беше атакувана няколко пъти през 2026 г. При нападенията през март бяха съобщени пожари и повреди по инфраструктурата, а товаренето на петрол и петролни продукти беше временно прекъснато. При последвали атаки през август и септември също бяха регистрирани пожар и повреди в пристанищната зона.

Новият удар показва, че руската балтийска износна инфраструктура остава приоритетна цел в продължаващата война. Засега обаче няма достатъчно публични данни, за да се оцени дали последиците са ограничени до отделен обект или засягат по-широко работата на пристанищния комплекс.

Източници: in.marketscreener.com, kommersant.ru, fontanka.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин-

    17 19 Отговор
    "Бензин няма, нафта няма, и мен скоро ще ме няма"

    Коментиран от #3, #4

    08:06 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Зеля

    18 11 Отговор

    До коментар #1 от "Путин-":

    Ток нема, вода нема, мостове нема, бело нема, кинти нема, месо нема! Скоро ще клъцам вените!

    Коментиран от #7

    08:08 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 реалистъ

    14 16 Отговор
    Русийката е разбомбена отвсякъде. Ядрените оръжия не помагат.

    Коментиран от #12

    08:12 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Зеля":

    А с какво пали самагонената клоака всяка нощ, като няма нищо!

    08:16 11.11.2026

  • 8 Дон Корлеоне

    13 4 Отговор
    Тръмп разтовари ли нафтата?

    08:20 11.11.2026

  • 9 Русия бие по Енергетиката

    11 10 Отговор
    На Украйна

    Украйна не трябва да седи и да ги гледа.

    Друг вариант няма .

    Груз Груз Груз Груз

    08:20 11.11.2026

  • 10 Възраждане

    13 7 Отговор
    Цели трима невинни граждани са ранени. Това е пореден акт на държавен тероризъм подкрепен от ЕС.

    Коментиран от #18

    08:21 11.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гост

    11 5 Отговор
    атаките не са от ВСУ, те са от англосаксонците и НАТО!

    Коментиран от #23

    08:33 11.11.2026

  • 14 Дератизация не е ли на някакъв западен

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дератизация":

    език. Говори си на руски, за да се разберем.

    08:33 11.11.2026

  • 15 Пак съм аз.

    7 10 Отговор

    До коментар #12 от "Дератизация":

    забравих, че българските русофили не знаят руски и никога не са общували с руснак, о това не им пречи да ги обичат повече от децата си.

    Коментиран от #17

    08:35 11.11.2026

  • 16 Наркоман остарял няма

    5 5 Отговор
    Много лошо спах снощи в метрото , голяма воня , много хора , отивам да копая външна тоалетна . Киев се напълни с външни тоалетни , жълтопаветниците се смеят на руснаците . Ама те откъде да знаят , че на север е задължително да има външна тоалетна заради атмосферните условия , когато си без сиво вещество говориш глупости .

    09:04 11.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Израждане

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Възраждане":

    ВВП избива православни християни това е "демокрация" по руZки

    09:22 11.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Украинската война

    3 0 Отговор
    заприлича на ПСВ.

    Статичен фронт, взаимен обстрел за изтощаване на врага.

    И двете страни не отстъпват и демонстрират воля за победа!
    Победата обаче не идва.

    Това ще продължи, докато изтощението стигне до някаква непоносима граница, жертвите нараснат до степен, която е вредна и за двете страни.

    Вече започнаха преговори межди Украйна и Русия м които ще се влачат известно време, за да не каже някой, че сме се съгласили лесно!

    Междувременно обстрелът продължава. И така още няколко месеца.

    09:26 11.11.2026

  • 21 Новината за деня , според мен,

    5 1 Отговор
    за Украйна е, че канцлерът Мерц обяви, че Германия ще блокира бюджета на ЕС, ако всички страни не подкрепят помощта от 70 млрд. евро за Украйна!

    Здраво пипа Мерц, няма лабаво!
    Разните там радевци, йотовци, фицовци да му мислят!

    09:32 11.11.2026

  • 22 Пламен

    1 0 Отговор
    Ти да видиш...от Киев за три дни, ..ще браним Ленинградска област

    09:38 11.11.2026

  • 23 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    До 13 ком -англосаксонците казваш - срамно е да признаете че украинците ви лупкат яко всяка вечер с дронове от шпертплат с мотор от скутер носещи 50 до 80 кг бомби зависи дължината на полета

    09:38 11.11.2026

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