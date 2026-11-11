Пожар и трима ранени при атаката на ВСУ срещу руското пристанище Уст-Луга

Атака с безпилотни летателни апарати е засегнала пристанищната зона на Уст-Луга в Ленинградска област, съобщават руските власти. След удара е избухнал пожар, а трима работници на пристанището са пострадали. За това съобщи губернаторът на региона Александър Дрозденко.

Той посочи, че в Уст-Луга е прекъснала работа трансформаторна подстанция. На този етап не е уточнено кой точно терминал или обект е бил повреден, нито какъв е размерът на материалните щети. Няма потвърдени данни за загинали.

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„Боевата работа продължава“, написа Дрозденко в разгара на атаката. По-късно той съобщи, че над Ленинградска област са били свалени около 150 безпилотника. В по-ранно съобщение губернаторът говореше за 146 унищожени апарата. Разминаването се дължи на различните междинни оценки, публикувани по време на нападението.

Пулковското летище в Санкт Петербург възобнови работа след близо седемчасово ограничение. Не са публикувани данни за пълно спиране на корабоплаването или товарните операции в Уст-Луга.

Защо портът е важен

Уст-Луга е един от ключовите руски износни центрове на Балтийско море. През него се превозват петрол, петролни продукти, зърно и други товари. Според данни, цитирани от Ройтерс, комплексът има капацитет от около 30 милиона тона годишно, включително приблизително 19 милиона тона тежки петролни продукти.

Пристанището е част от износната инфраструктура, която свързва руските рафинерии и складове с международните пазари. Затова пожар или повреда на терминал може да доведе до временно ограничаване на товаренето, пренасочване на товари към други пристанища и забавяне на доставките. Дали това ще се случи след последната атака, ще зависи от това кой обект е засегнат и колко бързо ще бъдат извършени ремонтите.

Поредна атака през 2026 г.

Уст-Луга вече беше атакувана няколко пъти през 2026 г. При нападенията през март бяха съобщени пожари и повреди по инфраструктурата, а товаренето на петрол и петролни продукти беше временно прекъснато. При последвали атаки през август и септември също бяха регистрирани пожар и повреди в пристанищната зона.

Новият удар показва, че руската балтийска износна инфраструктура остава приоритетна цел в продължаващата война. Засега обаче няма достатъчно публични данни, за да се оцени дали последиците са ограничени до отделен обект или засягат по-широко работата на пристанищния комплекс.

Източници: in.marketscreener.com, kommersant.ru, fontanka.ru