Пожар и трима ранени при атаката на ВСУ срещу руското пристанище Уст-Луга

Атака с безпилотни летателни апарати е засегнала пристанищната зона на Уст-Луга в Ленинградска област, съобщават руските власти. След удара е избухнал пожар, а трима работници на пристанището са пострадали. За това съобщи губернаторът на региона Александър Дрозденко.
Той посочи, че в Уст-Луга е прекъснала работа трансформаторна подстанция. На този етап не е уточнено кой точно терминал или обект е бил повреден, нито какъв е размерът на материалните щети. Няма потвърдени данни за загинали.
„Боевата работа продължава“, написа Дрозденко в разгара на атаката. По-късно той съобщи, че над Ленинградска област са били свалени около 150 безпилотника. В по-ранно съобщение губернаторът говореше за 146 унищожени апарата. Разминаването се дължи на различните междинни оценки, публикувани по време на нападението.
Пулковското летище в Санкт Петербург възобнови работа след близо седемчасово ограничение. Не са публикувани данни за пълно спиране на корабоплаването или товарните операции в Уст-Луга.
Защо портът е важен
Уст-Луга е един от ключовите руски износни центрове на Балтийско море. През него се превозват петрол, петролни продукти, зърно и други товари. Според данни, цитирани от Ройтерс, комплексът има капацитет от около 30 милиона тона годишно, включително приблизително 19 милиона тона тежки петролни продукти.
Пристанището е част от износната инфраструктура, която свързва руските рафинерии и складове с международните пазари. Затова пожар или повреда на терминал може да доведе до временно ограничаване на товаренето, пренасочване на товари към други пристанища и забавяне на доставките. Дали това ще се случи след последната атака, ще зависи от това кой обект е засегнат и колко бързо ще бъдат извършени ремонтите.
Поредна атака през 2026 г.
Уст-Луга вече беше атакувана няколко пъти през 2026 г. При нападенията през март бяха съобщени пожари и повреди по инфраструктурата, а товаренето на петрол и петролни продукти беше временно прекъснато. При последвали атаки през август и септември също бяха регистрирани пожар и повреди в пристанищната зона.
Новият удар показва, че руската балтийска износна инфраструктура остава приоритетна цел в продължаващата война. Засега обаче няма достатъчно публични данни, за да се оцени дали последиците са ограничени до отделен обект или засягат по-широко работата на пристанищния комплекс.
Източници: in.marketscreener.com, kommersant.ru, fontanka.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин-
Коментиран от #3, #4
08:06 11.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Зеля
До коментар #1 от "Путин-":Ток нема, вода нема, мостове нема, бело нема, кинти нема, месо нема! Скоро ще клъцам вените!
Коментиран от #7
08:08 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 реалистъ
Коментиран от #12
08:12 11.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Зеля":А с какво пали самагонената клоака всяка нощ, като няма нищо!
08:16 11.11.2026
8 Дон Корлеоне
08:20 11.11.2026
9 Русия бие по Енергетиката
Украйна не трябва да седи и да ги гледа.
Друг вариант няма .
Груз Груз Груз Груз
08:20 11.11.2026
10 Възраждане
Коментиран от #18
08:21 11.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гост
Коментиран от #23
08:33 11.11.2026
14 Дератизация не е ли на някакъв западен
До коментар #12 от "Дератизация":език. Говори си на руски, за да се разберем.
08:33 11.11.2026
15 Пак съм аз.
До коментар #12 от "Дератизация":забравих, че българските русофили не знаят руски и никога не са общували с руснак, о това не им пречи да ги обичат повече от децата си.
Коментиран от #17
08:35 11.11.2026
16 Наркоман остарял няма
09:04 11.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Израждане
До коментар #10 от "Възраждане":ВВП избива православни християни това е "демокрация" по руZки
09:22 11.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Украинската война
Статичен фронт, взаимен обстрел за изтощаване на врага.
И двете страни не отстъпват и демонстрират воля за победа!
Победата обаче не идва.
Това ще продължи, докато изтощението стигне до някаква непоносима граница, жертвите нараснат до степен, която е вредна и за двете страни.
Вече започнаха преговори межди Украйна и Русия м които ще се влачат известно време, за да не каже някой, че сме се съгласили лесно!
Междувременно обстрелът продължава. И така още няколко месеца.
09:26 11.11.2026
21 Новината за деня , според мен,
Здраво пипа Мерц, няма лабаво!
Разните там радевци, йотовци, фицовци да му мислят!
09:32 11.11.2026
22 Пламен
09:38 11.11.2026
23 стоян
До коментар #13 от "Гост":До 13 ком -англосаксонците казваш - срамно е да признаете че украинците ви лупкат яко всяка вечер с дронове от шпертплат с мотор от скутер носещи 50 до 80 кг бомби зависи дължината на полета
09:38 11.11.2026