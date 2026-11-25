Китай и Индия са внесли рекордни количества руски суров петрол през тази година, като средният обем на морските доставки за двете държави е достигнал 3,4 милиона барела дневно до средата на ноември. Това е увеличение с 530 000 барела дневно спрямо миналата година.

Данните са на аналитичната компания Vortexa Analytics и са цитирани от Reuters. По-големите доставки са помогнали да се компенсира недостигът на петролния пазар, възникнал вследствие на конфликта с Иран.

Китай и Индия поемат над 80% от руския износ

Увеличените покупки са позволили на Москва да повиши приходите си от петрол. Китай и Индия вече формират над 80% от целия руски износ на суров петрол, което превръща двете азиатски държави в основни пазари за руската енергийна суровина.

Руският сорт Urals е съставлявал 35% от общия обем на доставките на въглеводороди за Индия. Делът показва значението на руския петрол за снабдяването на индийската икономика, въпреки промените в международната търговия и ограниченията върху руските енергийни доставки.

Москва очаква по-висок износ през 2026 г.

Министерството на икономическото развитие на Русия очаква петролният износ на страната да нарасне с 6% през 2026 г. до 244,7 милиона тона. Това се равнява на около 4,9 милиона барела дневно.

Ръстът на доставките за Китай и Индия идва на фона на сътресенията в близкоизточните доставки. Повишеното търсене на руски петрол е подкрепило приходите на Москва в период, когато световният пазар търси допълнителни количества.

Очаква се промяна през 2027 г.

Анализатори очакват доставките на руски петрол за Китай и Индия да намалеят през 2027 г. Прогнозата е свързана с очакваното възстановяване на добива в Близкия изток, което може да върне част от азиатското търсене към традиционни доставчици.

Така рекордните обеми от 2026 г. може да се окажат временен резултат от недостига на пазара и промените в маршрутите за снабдяване. Двете държави обаче ще останат водещи купувачи на руски суров петрол, тъй като заедно поемат повече от четири пети от износа му.

Източници: news.bg, uk.marketscreener.com